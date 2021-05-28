Белтелерадиокомпания не сможет транслировать международные спортивные и развлекательные мероприятия?

Европейский вещательный союз (EBU) заморозил членство Белтелерадиокомпании в организации и выступил с заявлением.

«EBU внимательно следил за подавлением свободы СМИ в Беларуси и постоянно призывал БТРК, как члена EBU, отстаивать наши основные ценности – свободу выражения мнения и независимость.

После спорных выборов прошлым летом мы проводили кампанию по защите независимой журналистики и свободы слова в стране. Мы публично поддержали журналистов Белтелерадиокомпании, протестовавших против государственного вмешательства. Мы также сообщили о наших опасениях руководству БТРК.

За последние недели нас особенно встревожила трансляция интервью, видимо полученного под принуждением. Мы отслеживали и другие передачи Белтелерадиокомпании по этому вопросу, которые также вызвали у нас серьезное беспокойство.

В свете этих исключительных событий у исполнительного совета нет альтернативы, кроме как предложить приостановить членство БГТРК в EBU. У БТРК будет две недели на ответ до вступления в силу этого решения», – говорится в заявлении.

Для БТРК исключение означает большие имиджевые потери на европейском рынке, утрату возможности проводить отборы и показывать полуфиналы и финалы взрослого и детского «Евровидения», вести некоторые спортивные трансляции, а также пользоваться партнерскими материалами и материалами информагентств.

Среди ближайших спортивных трансляций такие соревнования как Кубок мира по биатлону, турниры по легкой атлетике, ЧЕ по велоспорту, Кубок мира, чемпионат Европы по гимнастике и плаванию.

Добавим, что в календаре трансляций EBU не значится Евро-2021 и ЧМ-2022, однако лого турниров размещено в портфолио компании.

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