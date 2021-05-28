Белорусы покоряли Эверест. Под разными флагами…

На этой неделе стало известно: впервые белорусская женщина покорила высочайшую гору мира. Топ-менеджер Алла Касабуцкая поднялась на Эверест 23 мая, а всего в горах провела больше месяца.

«Я никогда не могла подумать, что мой Эверест станет Эверестом многих, знакомых и незнакомых мне, людей! – написала Алла в соцсети. – Сколько слов поддержки, восхищения, заботы, переживания, вдохновения, мотивации, любви, трепета!.. Всё это настолько окрыляет, придает сил, энергии, что, заползая на третью в связке лестницу, я улыбаюсь!»

Кстати, на изображении в Instagram в ее сумке виден бело-красно-белый флаг, который она установила на самой высокой точке мира.

Также на вершину горы подняли государственный флаг Беларуси. Вместо белоруса Вадима Фролова, который не смог подняться на Эверест из-за коронавируса, это сделали россиянин Георгий Шулепов и Эдуард Кубатов из Кыргызстана (на фото).

Сообщалось, что Фролов хотел посвятить свое восхождение 75-летию Победы. Это совместный проект Белорусской федерации альпинистов и Федерации профсоюзов Беларуси. Экспедиция планировалась еще в прошлом году, но ее отменили из-за пандемии.

Известно, что ранее Вадим Фролов вместе с друзьями из байкерского клуба Iron Birds объехал города-герои бывшего Союза, где брал горсти земли. Потом эти горсти он привез на Курган Славы. Там же альпинист получил копию Знамени Победы для подъема на Эверест.

Кстати, мотоклуб Iron Birds – своего рода элитный российско-белорусский клуб. Говорят, идейными вдохновителями движения стали сын бывшего генпрокурора России Артем Чайка и Виктор Лукашенко, который сейчас возглавляет НОК Беларуси. Юридический адрес клуба, кстати, зарегистрирован в Московской области.

– Наша организация на самом деле сотрудничает с Федерацией профсоюзов Беларуси, – рассказал «Народной Воле» председатель Белорусской федерации альпинизма Александр Годлевский. – И это сотрудничество продолжается уже 25 лет. Почему? Дело в том, что спортклуб Федерации профсоюзов объединил все добровольные спортивные общества, которые развивали альпинизм, – «Красное знамя», «Буревестник», «Урожай» и так далее.

В нашем сотрудничестве не стоит искать никакой политической подоплеки, политические моменты здесь совершенно ни при чем. Поэтому восхождение на Эверест готовили еще в прошлом году не как политическую акцию, а как дань памяти тем, кто победил в Великой Отечественной войне.

Мы хотели, чтобы в этой международной экспедиции участвовала сильная команда Беларуси, и такая команда у нас есть. Но нет денег. Люди есть, а средств нет, чтобы обеспечивать такое дорогостоящее мероприятие.

– Сколько денег нужно на такую экспедицию?

– Для нашей федерации это неподъемные суммы. Например, девочки, которые поднимались на Эверест с украинской командой, обнародовали свои расходы – около 60 тысяч долларов на одного человека.

Один пермит (разрешение на восхождение) стоит более 10 тысяч долларов. А если пользоваться услугами Александра Абрамова, руководителя клуба «7 вершин», то придется вообще заплатить около 70 тысяч долларов.

– Кто спонсировал подъем на Эверест Вадима Фролова?

– Помогли российские спонсоры.

– На Эверест поднялась и первая белорусская женщина – Алла Касабуцкая…

– Мы ее поздравляем, это, безусловно, большое достижение. По моей информации, к этой экспедиции Алла готовилась несколько лет с украинскими альпинистами. Она в наших альпинистских мероприятиях не участвовала.

– Вадим Фролов не поднялся на вершину из-за коронавируса?

– Да, в базовом лагере была повальная эпидемия. Несколько альпинистов переболели и умерли, организм не вынес физических нагрузок. А в экспедиции, в которой был Вадим, заразились коронавирусом почти все шерпы (проводники – жители Восточного Непала. – Авт.) и 7 из 12 восходителей. Среди них оказался и Вадим Фролов. Его вертолетом эвакуировали в госпиталь, поэтому мечта о Эвересте так и осталась мечтой.

– Расскажите более подробно о Вадиме Фролове…

– Родом из Гродно. Член нашей федерации, первый и пока единственный белорусский альпинист, кто в Антарктиде поднялся на пик массива Винсон.

В 2019 году был в составе нашей команды, когда мы доставили огонь Европейских игр на гору Монблан. Вадим дважды побывал на Эльбрусе, поднялся на высшую точку Океании… Одним словом, опыта ему не занимать.

А в обычной жизни Вадим Фролов – основатель и генеральный директор российской компании «Векпром», которая находится в Подмосковье. Это и дало возможность найти деньги на экспедицию.

Публикация – из № 39 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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