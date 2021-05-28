Пилот «Аэрофлота» Андрей Литвинов подробно описал в Twitter ход своих действий, если бы он оказался на месте экипажа Ryanair:

– В свете последних событий, мне задают вопрос, что бы сделал я на месте командира, которого «минируют», а потом перехватывает истребитель?

Отвечаю:

Занимаюсь спасением самолета и пассажиров.

2. Принимаю решение на посадку на ближайшем аэродроме, а это Вильнюс.

3. Сообщаю о своем решении диспетчеру.

4. Если меня принуждают к иным действиям, включаю сигнал бедствия, докладываю на аварийной частоте о нападении на воздушное судно.

5. Настаиваю на посадке на том аэродроме, на который было принято решение, исходя из воздушной обстановки, метеопрогноза, годности аэродрома, минимума и т.д.

6. Если возникает реальная угроза, то следую за истребителем, но на земле требую консула и СМИ.

7. Отказываюсь от дальнейшего выполнения задания в связи со стрессовой ситуацией и еду в гостиницу.

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