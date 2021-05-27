“Вильярреал” впервые выиграл футбольную Лигу Европы. В финальном матче испанский клуб победил “Манчестер Юнайтед” в серии пенальти — 11:10. В основное время была ничья 1:1, а в дополнительное время голов не было, сообщает euroradio.pl.

Финал прошел в Гданьске. В прошлом году Лигу Европы также выиграл испанский клуб — “Севилья”.

29 мая пройдет финал Лиги чемпионов, в котором встретятся “Манчестер Сити” и “Челси”.

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