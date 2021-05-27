В минской школе №66 отравились несколько учеников начальных классов. Ситуацию прокомментировал Минздрав.

В родительском чате школы переполох: мамы насчитали 15 первоклассников, у которых появились симптомы отравления после вчерашнего завтрака и обеда в школьной столовой.

Минздрав сообщает, что в столичной школе №66 зарегистрировано только 4 случая острой кишечной инфекции. Все они госпитализированы, состояние стабильное.

“Малыши получают необходимую терапию. Специалисты санитарно-эпидемиологической службы Минска провели эпидемиологическое расследование, организовали лабораторный контроль – отбор проб продуктов, смывов, обследование персонала”, – сообщил Минздрав.

В школе почти закончили проводить дезинфекцию.

Дозвониться до руководства школы не удалось – телефоны не отвечают.

Родители в школьном чате сообщали, что их дети чувствовали себя плохо, у них была рвота, диарея, температура. Также родители говорят, что число детей с подобными симптомами гораздо больше.

Есть случаи отравления и в детском саду

Отец 6-летней дочки, которая ходит в детский сад (ясли-сад №71) неподалеку от этой школы, таке рассказал Sputnik о схожих симптомах отравления у своего ребенка. Вчера вечером сразу после садика девочку начало сильно тошнить, на следующий день поднялась температура. Кроме того, практически вся группа слегла с отравлением, в том числе и одна из воспитательниц.

“Вчера дочке стало плохо сразу после детского сада. Только потом узнали, что у всей группы те же симптомы, а сегодня увидели новости про школу по соседству. Сегодня в группу пришли только 5 детей, воспитательница ушла на больничной”, – рассказал папа Виталий.

Сегодня в детском саду должен был быть выпускной, однако все отменили. Есть ли подобные случаи в других группах, отец пока не знает. Чем мог отравиться ребенок – тоже. Чуть позже дежурный врач поликлиники поставил диагноз “ротавирусная инфекция”.

Одна из сотрудниц садика не смогла прокомментировать ситуацию, сказала лишь, что о массовом отравлении ничего не слышала.

“Первый раз слышу об отравлении детей у нас в садике. По крайней мере, я целый день здесь нахожусь и нам не сообщали”, – сказала она корреспонденту Sputnik.

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