Пресс-секретарь «Спутника» Анатолий Каполыгин рассказал спортивному сайту “Tribuna” о вспышке коронавируса в команде.

– Что происходит со «Спутником»?

– После игры с БАТЭ несколько сотрудников и футболистов «Спутника» почувствовали недомогание. Симптомы, схожие с коронавирусом. Отправили людей на тесты, которые показали положительные результаты.

На данный момент болеют около 20 человек из административно-тренерского штаба и основного состава. 15 с положительными тестами, у остальных – симптомы. Директор в больнице.

Мы попросили АБФФ о переносе матча с «Неманом», нам отказали.

– Почему?

– Мотивировали тем, что мы в свое время отказались от вакцинации.

– Когда это было?

– Точно не вспомню сроки, но нам предлагали. Клуб тогда отказался. И сейчас нас отправляют играть. Все же понимают, что вакцина не дает 100% гарантии. Но АБФФ отправляет нас на выезд. Мы понимаем, что если поедем в Гродно, то можем заразить людей и там.

– Что будете делать?

– Готовимся к выезду. Отель забронирован, все готово. Вопрос только, кем ехать. Из основного состава несколько человек были на травмах, сейчас добавились больные. Ехать, грубо говоря, почти полностью дублем…

В прошлом году у «Немана» была похожая ситуация после игры с брестским «Динамо». Сыграли и у них начали болеть люди. Сейчас федерация уперлась, хотя ведь нет проблемы перенести на резервный день. Нам почему-то не дают перенос.

– Рассматриваете ли вариант не ехать?

– Рассматривался такой вариант, но, как понимаю, готовы ехать.

– Была информация, что у клуба проблемы с финансами: долги перед ФСЗН, игрокам не платят зарплату.

– На этот вопрос я вам не могу ответить. Без комментариев, – сказал Каполыгин.

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