Прокуратура Беларуси признала экстремистским еще один телеграм-канал, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

“По заявлению прокуратуры Островецкого района информационная продукция Telegram-канала “Островец Для Жизни” признана экстремистской”, – говорится в сообщении.

Прокуратура пришла к выводу, что в размещенных в телеграм-канале материалах “содержатся призывы к экстремистской деятельности: блокированию движения на автомобильных дорогах, хулиганским действиям, актам вандализма, сопротивлению сотрудникам правоохранительных органов, уничтожению и повреждению их имущества в целях воспрепятствования их законной деятельности либо из мести за выполнение служебных обязанностей”.

“На этом же Интернет-ресурсе обнаружены комментарии с оскорблениями и угрозами в адрес правоохранителей и государственных служащих, членов их семей“, – говорится в сообщении.

На основании закона “О противодействии экстремизму” прокурор Островецкого района обратился в суд с заявлением о признании информационной продукции канала экстремистскими материалами. Суд Островецкого района это заявление удовлетворил.

Пресс-служба Генпрокуратуры также отмечает, что копия решения суда уже направлена в министерство информации для включения Telegram-канала “Островец Для Жизни”в республиканский список экстремистских материалов и блокировки Интернет-ресурсов, способствующих распространению экстремистских материалов на территории Беларуси.

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