Судебное обжалование задержания гражданки России Софьи Сапеги состоится в пятницу, сообщил адвокат задержанной Александр Филанович информационному агентству “Интерфакс-Запад”.

“Судебное обжалование задержания назначено на завтра, в первой половине дня. Суд состоится по месту нахождения органа, ведущего уголовный процесс, т.е. в суде Партизанского района города Минска“, – проинформировал адвокат.

Будет ли присутствовать в суде Сапега неизвестно, этот вопрос находится в компетенции суда, отметил Филанович.

Посетить Софью адвокату до сих пор не удалось. В СИЗО КГБ это происходит в порядке живой очереди.

Ранее Александр Филанович подал жалобу на задержание Сапеги в Центральный аппарат Следственного комитета Беларуси.

“Правовым основанием для жалобы явилось то, что адвокат не был ознакомлен с документами, касающимися задержания. Согласно УПК Республики Беларусь данная жалоба подлежит рассмотрению в течение 2 суток в суде в закрытом заседании. Адвокат в жалобе настаивал на обязательной явке Софьи на судебное заседание для пояснения причин и обстоятельств задержания. Копия жалобы адвокатом передана в СИЗО КГБ для вручения Софье“, – рассказал Филанович.

Сапега была задержана вместе с журналистом Романом Протасевичем, они находились на борту самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, который 23 мая совершил принудительную посадку в аэропорту Минска.

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