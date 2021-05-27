Практика использования труда заключенных на строительстве особо сложных объектов вернулась в Россию. Так как в стране остро не хватает рабочих рук из-за отсутствия мигрантов, не вернувшихся в страну после пандемии коронавируса, то на строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМ) будут направлены заключенные.

Первая партия российских зеков отправится работать на БАМ уже в июне этого года.

Компания “ТС Строй” планирует привлечь к работам на объектах Восточного полигона более 400 человек, отбывающих наказание, еще один подрядчик – “Промстрой” – привлечет около 100 заключенных. Всего речь идет о трудоустройстве около 600 человек.

Как сообщает “Коммерсант“, заключенных будут устраивать на позиции, не требующие высокой квалификации, им предложат работать разнорабочими, бетонщиками и арматурщиками.

Подобный опыт у российского государства был еще в 1930-х годах. В 1932 году приказом ОГПУ был создан БАМлаг, входивший в систему ГУЛАГ НКВД. К моменту ликвидации БАМлага и его переформатирования в 1938 году в Управление железнодорожного строительства НКВД на Дальнем Востоке силами заключенных был построен участок БАМ-Тында длиной 190 км, соединяющие БАМ с Транссибом линии Известковая-Ургал и Волочаевка-Комсомольск-на-Амуре. С 1932 по 1953 год с перерывом и разбором уложенных во время войны временных путей были построены участки Комсомольск-Совгавань, Тайшет-Братск, Братск-Усть-Кут.

Однако директор ФСИН Александр Калашников утверждает, что нынешнее использование труда заключенных не будет ГУЛАГом, “это будут абсолютно новые достойные условия, потому что этот человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании с семьей, получать достойную зарплату”.

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