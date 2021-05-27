Пустая трата космического пространства, или Что будет, если пчёлы вымрут

Во всём мире пчёл становится всё меньше. Но ещё не слишком поздно, чтобы помочь им.

Мир, каким мы знаем, зависит от пчел. И дело не только в том, что наша планета без мёда только зря занимала бы пространство в космосе. Минимум треть нашей пищи напрямую зависит от опыления пчелами, пишет The independent.

Хотя зерновые культуры опыляются в первую очередь ветром, большинство фруктовых, ореховых и овощных культур опыляются пчелами, и, по данным Гринпис, 70 из 100 лучших продовольственных культур для человека, которые обеспечивают около 90 процентов пищевых продуктов в мире, существуют только благодаря пчелиной работе.

Практически невозможно измерить или количественно оценить огромное значение этих крылатых насекомых для мира, но это не мешает людям оценить вклад пчёл в сельское хозяйство. По подсчетам, глобальная экономическая стоимость пчел и других насекомых-опылителей, таких как осы, составляет около 150 миллиардов долларов. Также считается, что медоносные пчелы приносят урожай на 30 миллиардов долларов в год.

Но есть и плохая новость: пчелы не гудят от волнения от того, что наконец-то получат экономическое признание, которого они заслуживают. Вместо этого они умирают. Их численность резко сокращается, и в основном это происходит из-за деятельности человека.

В январе этого года глобальное исследование показало, что с 1990 года четверть всех известных науке видов пчел – всего около 20 000 – ни разу не были замечены, хоть мониторинг значительно улучшился.

Количество пчел, выращиваемых специально для опыления, также значительно сократилось. В США ежегодная пчелиная смертность зимой, которая раньше составляла около 15 процентов, теперь обычно достигает 30-50 процентов, а в некоторых случаях показатель доходит до 90 процентов.

По словам руководителя РОО «Белорусские пчеловоды» Михаила Холодинского, в 2020 году на пасеках в Беларуси было около 250 тысяч пчёлосемей, а в 2002 году – около 318 тысяч семей. А руководитель лаборатории пчеловодства Дмитрий Рахматулин убеждён, что пчеловодство – это фундамент сельского хозяйства.

«Мне говорят, оно не очень важно, например, для ржи и пшеницы. Но вместо этих культур раз в 5—7 лет на поле должно расти еще что-то! Если мы не будем опылять бобовые, полей хватит на 10 лет. И чем мы накормим крупнорогатый скот? Где возьмем семена? Люцерна никем не опыляется, только шмелями и пчелами. Дикие опылители не смогут этого сделать, цветок при раскрытии ударяет по подбородку.

Выбивая пчелу с цветущего рапса, теряем около 30 процентов урожая. При минимальной урожайности 20 центнеров с гектара, а в Беларуси под эту культуру отведено около 500 тысяч гектаров, в год, грубо говоря, недобираем почти 300 тысяч тонн.

Уточню: в Украине рапс вышел на первое место по экспорту, только потом — пшеница и кукуруза. На один гектар садов требуется 6 пчелосемей, в Беларуси фруктовые деревья посажены на площади в 35 тысяч гектаров. Кто будет их опылять? А за счет нормального опыления с одного гектара можно заработать до 2,5 тысячи рублей.

И хотя люди теоретически могут выжить в любой пустыне, на которую похож мир без пчел, наши диеты от этого станут очень ограниченными. Во-первых, не будет мёда. Во-вторых, с прилавков в магазинах исчезнут многие фрукты и половина овощей. Морковь, яблоки, дыни, лук, лимоны и бразильские орехи станут легендарными товарами времён былой роскоши.

Фонд Woodland Trust заявил: «Пчелы находятся в упадке на глобальном уровне, поскольку они сталкиваются со многими угрозами, от потери среды обитания до использования людьми токсичных пестицидов».

Но, несмотря на неоднократные предупреждения такого рода, люди не предпринимают широкомасштабных срочных действий.

В этом году правительство Великобритании заявило, что разрешит использование неоникотиноидных пестицидов, использование которых связано с сокращением популяций опылителей и запрещено в Европейском союзе.

Больше всего в Великобритании от сокращения числа пчёл страдают луга с полевыми цветами (с 1930-х годов их стало на 97% меньше), а также естественные леса и редколесья. В Великобритании и Ирландии самый низкий уровень лесного покрова в Европе, и только семь процентов лесов в этой стране находятся в хорошем экологическом состоянии.

Салли Бэвин, советник по охране природы Woodland Trust, сказала The Independent: «С точки зрения сохранения лесов и деревьев, последовательность раннего цветения различных местных деревьев и кустарников, таких как терновник, дикая вишня и боярышник, дает нектар для пчел в с самого начала сезона. Некоторые виды пчел полагаются на старые гниющие деревья и создают там свои гнёзда. Но количество таких мест резко сократилось.

«Мертвый лес и старые деревья – это черты, отсутствующие во многих наших лесных массивах, и это плохо влияет на экологическое состояние лесов, в том числе на среду гнездования пчел».

Она добавила: «В вашем саду вы можете разместить пчелиный отель, имитирующий естественную среду обитания, создаваемую выходными отверстиями для жуков в гниющей древесине».

Таня Сен-Пьер из проекта Get Cumbria Buzzing Фонда дикой природы Камбрии сказала The Independent: «Во Всемирный день пчел очень тревожно знать, что треть популяций диких пчел в Великобритании исчезла.

Недавние исследования показывают, что даже некоторые обычные виды сейчас в беде. До недавнего времени и краснохвостый шмель, и ранний шмель были частыми гостями в наших садах; однако, согласно исследованиям Кентского университета, с 2011 года численность этих видов заметно снизилась. Во многом это связано с потерей естественной среды обитания, но также и с увеличением использования пестицидов и гербицидов».

Но она добавила: «Хорошая новость в том, что мы не бессильны помочь переломить ситуацию. Мы все можем внести свой вклад. Пчёлам нужна еда, укрытие и место для выращивания молодняка. Трасты дикой природы предлагают выращивать много благоприятных для пчел растений и иметь в наших садах и наделах нетронутые «дикие» участки».

Чтобы привлечь больше пчел в сады и сделать их более удобными для насекомых, Фонд дикой природы Камбрии предлогает вот что:

Выбирайте локальное. По возможности выбирайте местные деревья, кустарники, полевые цветы и травы. Это лучшие растения, которые вы можете выращивать для поддержки пчел и диких опылителей;

Меньше косите. Стрижка газона только раз в месяц, а не раз в неделю, может дать насекомым и полевым цветам шанс на процветание. А еще лучше просто не скашивать некоторые участки, чтобы создать укрытый оазис для всех видов диких животных;

Будьте естественны. Пестициды вредны для всех опылителей, так что от них стоит отказаться. Вы можете уменьшить количество химикатов, попадающих в пищевую цепочку, занимаясь садоводством более естественным образом. Органическое садоводство гораздо более полезно для дикой природы и для нас;

Поощряйте дикость. Высокие или кочковатые травянистые участки, заросли ежевики, заросли крапивы, участки с полевыми цветами, груды бревен и влажные канавы – все это фантастические среды обитания для широкого круга опылителей, которые могут безопасно гнездиться, размножаться и перезимовать. Это не только поможет обеспечить выживание следующего поколения пчел, но и упростит вам жизнь;

Измените свое отношение к сорнякам. Сорные растения очень полезны для дикой природы. Одуванчики – важная пища для голодных шмелей-маток, выращивающих детенышей.

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