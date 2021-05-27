Минимальный потребительский бюджет отменен. На чем это скажется и чем грозит новый принцип определения размера минимальной зарплаты для работников и предприятий, газете «Белорусы и рынок» пояснил аналитик исследовательской группы Business Forecast Александр МУХА.

Законом № 98-З «Об изменении законов по вопросам социальных нормативов и минимальной зарплаты» отменено использование минимального потребительского бюджета (МПБ). Документ вступит в силу через шесть месяцев после опубликования — 15 ноября.

Сейчас МПБ служит основой для определения права граждан на получение льготных кредитов и субсидий на строительство или приобретение жилых помещений, реконструкцию, строительство инфраструктуры и коммуникаций. Он пересматривается раз в квартал. Для семьи из четырех человек сейчас удельный вес основных статей таков: продукты питания — 48,3 %, одежда, белье, обувь — 19 %, жилищно-коммунальные услуги — 8,8 %, бытовые услуги, транспорт, связь — 8,8 %, мебель, предметы культурно-бытового и хозяйственного назначения — 8,9 %, культурно-просветительные мероприятия и отдых — 1,2 %, взносы и платежи — 2,4 %, лекарственные средства, предметы санитарии и гигиены — 2,5 %.

МПБ заменит другой норматив — бюджет прожиточного минимума (БПМ). Он также пересматривается раз в квартал и состоит из двух частей: продовольственные товары; непродовольственные товары и услуги. С 1 декабря 2019 года на первую группу товаров выделяется 17 % бюджета, на вторую — 83 %. Раньше соотношение было 23 на 77 %.

Как видим, власть почти в три раза снижает долю продуктов в нормативе, хотя именно они составляют самую большую часть в расходах белорусов — около 40 %.

Еще одно нововведение: размер минимальной зарплаты (МЗП) теперь будет устанавливаться Совмином ежегодно с 1 января и должен составлять не менее 30% прогнозного значения начисленной среднемесячной зарплаты по стране, соответствующий месяцу установления размера МЗП.

Не приведут ли эти изменения к уменьшению социальной поддержки населения? «Этот вопрос стоит задать, конечно же, Минтруда и соцзащиты. Из пресс-релиза не понять, как это повлияет на схему исчисления и каков в нынешней сложной социально-­экономической обстановке, на фоне дефицита госбюджета и бюджета ФСЗН в частности, риск того, что социальные пенсии, детские пособия и другие выплаты, привязанные к БПМ, могут уменьшиться», — ответил Александр Муха.

Он также отметил, что новый норматив МЗП в 30% от средней по стране, как ни странно, может привести к невыплатам и задержкам зарплат: «Во-первых, если бы он уже действовал, то нынешнюю минималку необходимо было поднимать — с 400 до 415,4 руб­ля, так как средняя в марте (по Белстату) 1384,7 рубля. Во-вторых, в случае падения экономики и заложенного роста средней зарплаты предприятия на периферии попадают в ловушку: несмотря на свои финансовые показатели, они вынуждены необоснованно увеличивать зарплаты до 30% от средней по стране. Это может привести к задержкам по выплате зарплаты и росту ее просроченной задолженности».

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