Лукашенко подписал указ «О сервисах онлайн-заимствования и лизинговой деятельности».

Предусмотрено развитие альтернативных банковским механизмов привлечения и предоставления денежных средств физическим и юридическим лицам с помощью сервисов онлайн-заимствования.

В соответствии с документом, сервис онлайн-заимствования — это сайт в сети Интернет и программное обеспечение, предназначенные для заключения договоров займа как между физическими лицами, так и между юридическими лицами на потребительские и предпринимательские цели.

Указом определены требования для заключения договоров займа посредством сервисов онлайн-заимствования, установлен порядок предоставления займов и утверждено положение о деятельности операторов сервиса онлайн-заимствования и договорах, заключаемых посредством данного сервиса.

Документ принят в целях повышения доступности финансовых услуг и защиты прав их потребителей, а также формирования условий для дальнейшего развития предпринимательства и деловой инициативы, говорится в сообщении пресс-службы.

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