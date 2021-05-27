Лукашенко подписал указ «О сервисах онлайн-заимствования и лизинговой деятельности».
Предусмотрено развитие альтернативных банковским механизмов привлечения и предоставления денежных средств физическим и юридическим лицам с помощью сервисов онлайн-заимствования.
В соответствии с документом, сервис онлайн-заимствования — это сайт в сети Интернет и программное обеспечение, предназначенные для заключения договоров займа как между физическими лицами, так и между юридическими лицами на потребительские и предпринимательские цели.
Указом определены требования для заключения договоров займа посредством сервисов онлайн-заимствования, установлен порядок предоставления займов и утверждено положение о деятельности операторов сервиса онлайн-заимствования и договорах, заключаемых посредством данного сервиса.
Документ принят в целях повышения доступности финансовых услуг и защиты прав их потребителей, а также формирования условий для дальнейшего развития предпринимательства и деловой инициативы, говорится в сообщении пресс-службы.
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