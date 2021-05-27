Счета двух белорусских независимых издательств, выпускающих книги на белорусском языке, арестованы уже пять месяцев. DW поинтересовался, как в этой ситуации выживают издательства.

Счета двух ведущих независимых издательств в Беларуси, выпускающих книги на белорусском языке – “Кнігазбор” и “Янушкевіч”, арестованы уже с января. Их руководители Геннадий Винярский и Андрей Янушкевич являются фигурантами уголовного дела и находятся под подпиской о неразглашении сведений. Поэтому в беседе с ними мы не затрагиваем материалов дела. С учетом того, что обыски вел Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля, можно предполагать, что уголовное дело касается хозяйственной деятельности.

Эксперты по экстремизму зачитываются современной прозой

8 апреля издательство “Янушкевіч” столкнулось с тем, что напечатанный по его заказу в Литве тираж книги Ольгерда Бахаревича “Сабакі Эўропы” был задержан таможней и отправлен на экспертизу. Она должна была завершиться за 30 дней, но 7 мая издательство сообщило: ответ откладывается еще на 20 рабочих дней “по причинам сложности исследования”. В соцсетях шутят, что наконец-то эксперты почитают хорошую белорусскую литературу, но автору и издательству не до смеха.

Писатель Ольгерд Бахаревич, который в ноябре прошлого года из-за угрозы репрессий с женой, поэтессой Юлией Тимофеевой переехал в австрийский Грац, в интервью DW сообщил, что ответа по экспертизе его книги нет до сих пор. Издатель Андрей Янушкевич, в свою очередь, в интервью DW назвал происходящее с книгой Бахаревича “неприятной историей” и заверил: “Мы ждем позитивного разрешения”.

Штрафы за старые книги

Показательно, что речь идет о переиздании книги 2017 года, и решение может коснуться и владельцев книг первого издания. В Беларуси штрафуют за наличие книг, которые власти в какой-то момент признали экстремистскими. Так, 7 апреля в Минске суд оштрафовал журналиста Романа Васюковича за ввоз в декабре прошлого года в Беларусь книги “Белорусский Донбасс”, которую 26 марта 2021 года Октябрьский районный суд Минска признал экстремистской. Штраф составил 20 базовых величин (около 188 евро).

Любопытная история случилась с книгой Змитра Лукашука и Максима Горюнова “Беларуская нацыянальная ідэя” (“Белорусская национальная идея”). 4 марта Минская областная экспертная комиссия по оценке информационной продукции дала заключение, что книга содержит “приметы проявления экстремизма”. Однако 7 мая судебное дело над Егором Сторовойтовым, которого хотели наказать за хранение этой книги, прекратили из-за истечения двух месяцев, отведенные на привлечение к административному взысканию. В итоге “Беларуская нацыянальная ідэя” пока не попала в Республиканский список экстремистских материалов, который с 2008 года ведет Министерство информации. По состоянию на 27 мая в нем значатся 24 книги. Однако, раз уже есть заключение экспертизы, то в любой момент книга может попасть под запрет.

Состояние дел у опальных издательств

Бахаревич уверен, что “власти пытаются запугать авторов и издателей” и удивляется, что издательства в такой ситуации вообще продолжают работу. Издательство “Янушкевіч” сообщает: “У нас большие издательские планы, и наша работа по предиздательской подготовке книг не прекращается. Нам идут навстречу правообладатели зарубежных произведений, предоставляя отсрочку платежей, партнеры в стране также в основном относятся к нашей ситуации с пониманием”.

Директор издательства “Кнігазбор” Геннадий Винярский в интервью DW сказал, что о перспективах “не знаем, что и говорить”, “все зависит от ситуации в стране, надеемся, что будем работать, но когда и как – никто не знает”. Янушкевич в свою очередь говорит, что “мы несмотря на арестованные счета имеем возможность издавать книги, хоть и с определенными трудностями”. При этом Янушкевич признается: “внутренние ресурсы почти исчерпаны. Мы реально оказались перед угрозой прекращения деятельности“.

Всплеск интереса к белорусскоязычной книге

По словам Винярского, в Беларуси во второй половине 2020 года “очень резко возрос спрос на белорусскоязычную книгу, особенно на литературу для детей”. С такой оценкой согласен Янушкевич. По его словам, потенциал белорусской книги очень большой и “он только-только начал раскрываться”. “Продажа белорусскоязычных книг значительно возросла, и я это связываю с общеполитическими событиями в стране. Белорусскоязычная книга была для своего сообщества, для своих. Теперь она стала общественным явлением”.

В свою очередь Бахаревич считает, что “белорусская власть поняла, что белорусские книги несут свободу. В 2020 году был разрушен искусственный барьер между белорусским читателем и белорусскоязычной книгой, поэтому действия властей являются реакций на это”.

Государственное статистическое ведомство Белстат в обзоре ко Дню печати сообщает, что в Беларуси за 2020 год было выпущено 21,1 млн экземпляров книг и брошюр (в 2019 году – 26 млн), из которых 13% на белорусском языке. Значительная их часть – учебники, энциклопедии и книги из серии “Школьная библиотека”. Современную белорусскую художественную литературу, переводы на белорусский язык иностранных авторов публикуют преимущественно независимые издатели.

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