Главы МИД стран G7 осудили “беспрецедентные действия” Беларуси, предпринятые для задержания Романа Протасевича и пообещали активизировать усилия, в том числе при необходимости через санкции, чтобы “добиться ответственности белорусских властей за их действия”, сообщает ТАСС.

Об этом говорится в распространенном в четверг совместном заявлении стран-членов международного клуба. Министры заявили, что действия Минска “создали угрозу безопасности пассажиров и экипажа самолета”, а также призвали Международную организацию гражданской авиации (ICAO) “незамедлительно ответить на вызовы, брошенные ее правилам и стандартам”.

“Эти действия также представляют собой серьезное наступление на свободу прессы. Мы призываем к немедленному освобождению Романа Протасевича, а также других журналистов и политических заключенных, содержащихся в Белоруссии”, – сказано в документе.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в Лиссабоне рассказал, что Евросоюз обсуждает возможность санкций против поставок газа через территорию Беларуси, и рассматривает запрет выпуска гособлигаций в евро.

“Мы все полны решимости очень быстро реализовать решения Европейского совета”, – сказал он. “Мы обсуждаем, кроме того, вопрос, кто еще попадет в санкционный список – это не только отдельные лица, ответственные за произошедшее в последние дни, но и компании”, – отметил Маас и добавил, что речь идет о предприятиях, которые оказывают влияние на экономическую ситуацию в Беларуси, в частности в сфере производства калия и фосфата.

“Речь также пойдет о том, чтобы использовать финансовые возможности в области системы расчетов. В особенности стоит вопрос, насколько в будущем Беларуси будет позволено предпринимать выпуск гособлигаций в Европе”, – подчеркнул глава МИД ФРГ.

“Мы пошли так далеко, поскольку действия, которые мы наблюдали в Беларуси, которые мы наблюдали со стороны Лукашенко, имеют террористические очертания, настолько неприемлемы, что, собственно говоря, ничего не можем исключать”, – заявил Маас.

Поделиться ссылкой: