Сейчас формируется очень хороший пример на будущее для цивилизованного мира.

Вспомним слова Лукашенко после решения о переносе чемпионата мира по хоккею в январе 2021 г.: «… хочу заверить, что никакой опасности ни по каким вопросам в Беларуси нет и не будет – ни по коронавирусу, ни с точки зрения политической безопасности или физической безопасности людей, которые живут здесь или приезжают…». Вот представьте, шел бы сейчас у нас чемпионат по хоккею и приехал бы гражданин, например, Швейцарии. Отличный был бы для него «праздник»: твою страну привязывают к письмам с угрозами, домой возвращаться не понятно как и вообще что происходит, пишет на своей странице в FB аналитик Егор Лебедок.

Можно здесь же упомянуть заявление Захаровой (пресс-секретарь МИД России) о том, что решение о переносе – политизированное. Но по факту это решение европейских и иных стран оказалось наиболее толковым управленческим решением по минимизации рисков, а не просто политизацией.

Для диктаторских режимов спорт не есть вне политики априори, для таких режимов спорт – это часть политики легитимизации на внутреннем и частично международном уровне, это один из способов укоренения режима. Как правило, такие режимы рано или поздно приходят к изоляции от цивилизации. Но верхушке таких режимов, что бы они не вещали о самодостаточности и «независимости», хочешь не хочешь нужно показывать населению свою значимость и легитимность, т.е. некое признание на международной арене. Проведение международных соревнований (и иных мероприятий спортивных, культурных и т.п.) – это как раз самый простой способ, потому как не нужно преодолевать сильное политическое противодействие, как например, в случаях с визитами глав государств и т.п., опять же, можно купить коррумпированных чиновником международных спортивных федераций и так далее. Полагать, что проведение в диктаторских режимах спортивных соревнований позволит за счет приезда иностранцев сделать режим мягче, что граждане увидят мир через глаза гостей и т.п. – достаточно неразумно, поскольку соревнование – это разовый символический процесс в системе укоренения режима. В эту систему входит и длительная систематическая информационная обработка граждан, которая за месяц-два сводит на нет весь эффект от посещения страны иностранцами, а смягчение мер внутри страны упраздняется и раньше.

На примере борта RyanAir для европейских стран стало лучше доходить, что проблема диктатуры в сопредельном государстве не есть проблема лишь его народа. Но пока осознана лишь угроза прямая и явная. Так, что Лукашенко даже стали называть террористом в некоторых СМИ ЕС. Сегодня и сам Лукашенко добавил террора (terror – «страх, ужас») для европейцев, заявив: «Мы останавливали наркотики и мигрантов – теперь будете сами их есть и ловить». В нормальном государстве обеспечение надежности границ – это норма, это атрибут полноценного государства.

Но пока европейцы, судя по всему, не видят не столь явной угрозы. Укоренение диктата в Беларуси – это в последующем улучшение условий распространения раковой опухоли авторитаризма на территории ЕС. Авторитаризм и диктатуру Россия форсит в ЕС уже немало времени, подавая это под соусом «социализма» для молодежи европейской, борьбы с мигрантами и т.д. и т.п. (заявление Лукашенко о мигрантах из этой же сферы). В ЕС уже такие очаги видны, в той же Венгрии, но все же пока слабо.

Нормальные книги по стратегическому менеджменту в том же бизнесе всегда учат: не имейте дело с коррумпированными и т.п. госрежимами. Да, на локальном отрезке времени вы сможете получить хорошую выгоду, но на длительном будут одни проблемы – от имиджевых до утраты активов. На политическом поприще то же самое, только дело затрагивает не просто материальные активы, но и жизни людей.

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