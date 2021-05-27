Европейская ассоциация велосипедистов (UEC) приняла решение отменить проведение ЧЕ по велотреку в Минске, который был запланирован на июнь, сообщает Tribuna.

«В свете текущей международной ситуации правление UEC приняло решение отменить чемпионат Европы по велотреку 2021 года, который состоится в Минске с 23 по 27 июня 2021 года», – говорится в сообщении.

Напомним, решение отказаться от участия в турнире озвучили сборные Нидерландов, Литвы, Германии и Великобритании.

После того, как 23 мая в Минске произошла принудительная посадка самолета Ryanair, для задержания журналиста Романа Протасевича, это вызвало бурную реакцию со стороны европейских государств. Некоторые страны отказываются принимать самолеты беларусской компании «Belavia».

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