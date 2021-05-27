Евро, российский рубль и доллар США резко прибавили в стоимости по итогам торгов в четверг, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи.

Евро стал дороже на 0,29%, доллар США подскочил в цене на 0,69%, а российский рубль вырос на 0,76%.

По итогам торгов 27 мая на бирже указаны следующие курсы:

  • 1 евро3,08 белорусского рубля,
  • 1 доллар США2,52 рубля,
  • 100 российских рублей3,44 рубля.

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