В связи с запретом на выполнение рейсов со стороны ряда стран «Белавиа» вынуждена отменить полеты с 27 мая по 30 октября 2021 года по следующим направлениям:

• Варшава

• Милан

• Амстердам

• Рим

• Франкфурт

• Берлин

• Мюнхен

• Ганновер

• Вена

• Брюссель

• Барселона

• Калининград

Пассажиры могут изменить дату вылета билета или вернуть полную стоимость без штрафов в течение года с момента приобретения для неиспользованных и частично использованных авиабилетов. Для оформления возврата необходимо обратиться по месту покупки билетов.

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