В связи с запретом на выполнение рейсов со стороны ряда стран «Белавиа» вынуждена отменить полеты с 27 мая по 30 октября 2021 года по следующим направлениям:
• Варшава
• Милан
• Амстердам
• Рим
• Франкфурт
• Берлин
• Мюнхен
• Ганновер
• Вена
• Брюссель
• Барселона
• Калининград
Пассажиры могут изменить дату вылета билета или вернуть полную стоимость без штрафов в течение года с момента приобретения для неиспользованных и частично использованных авиабилетов. Для оформления возврата необходимо обратиться по месту покупки билетов.
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