Представители белорусских авиавластей в четверг по видеосвязи примут участие в экстренной встрече Международной организация гражданской авиации (ICAO) в связи с инцидентом с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая.
“Сегодня в 17.00 запланировано участие представителей белорусской стороны во встрече ICAO в режиме видеоконференции”, – сообщили “Интерфаксу” в департаменте авиации Минтранса Беларуси.
“До этого белорусская сторона была в контакте с ICAO, велась переписка, отправлялись запрошенные документы”, – добавил представитель департамента.
В экстренной встрече по инциденту с рейсом Ryanair примут участие 36 дипломатических представителей Совета ICAO.
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