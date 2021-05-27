Представители белорусских авиавластей в четверг по видеосвязи примут участие в экстренной встрече Международной организация гражданской авиации (ICAO) в связи с инцидентом с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая.

“Сегодня в 17.00 запланировано участие представителей белорусской стороны во встрече ICAO в режиме видеоконференции”, – сообщили “Интерфаксу” в департаменте авиации Минтранса Беларуси.

“До этого белорусская сторона была в контакте с ICAO, велась переписка, отправлялись запрошенные документы”, – добавил представитель департамента.

В экстренной встрече по инциденту с рейсом Ryanair примут участие 36 дипломатических представителей Совета ICAO.

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