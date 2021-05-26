За попытку кибератаки на завод Tesla из США депортируют россиянина

Окружной суд Невады вынес решение в отношении 28-летнего гражданина России Егора Крючкова, который пытался совершить кибератаку на завод Tesla.

Вердикт: 10 месяцев заключения, которые Егор Крючков уже отбыл, пока шло следствие, и депортация на родину. Также Крючков выплатит $14 825 в качестве компенсации затрат на внутреннее расследование.

Официальные обвинения мужчине предъявили ещё в сентябре прошлого года. Ему грозили 5 лет тюрьмы и $250 000 штрафа.

Как признался сам обвиняемый, он пытался заплатить сотруднику Tesla 500 000 долларов за установку компьютерного вредоносного ПО на заводе компании Nevada electric battery, для кражи секретов компании с целью выкупа.

Егор Крючков несколько раз приезжал в Неваду, где находится завод компании. Но сотрудник Tesla не пошёл на сделку и сообщил об инциденте руководству компании.

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