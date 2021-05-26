В Минске двое мужчин расстреляли стоявшую во дворе дома машину

Во дворе дома по адресу улица Янки Лучины, 4 машину одного из жильцов на российских номерах обстреляли двое неизвестных – у авто 2019 года выпуска оказались разбиты стекла. Хозяин машины обратился в правоохранительные органы и рассказал TUT.BY подробности случившегося.

По рассказам соседей и информации с камер видеонаблюдения, инцидент произошел примерно в полвторого ночи 25 мая. Видеорегистратор из соседней машины зафиксировал, как двое мужчин в медицинских масках целенаправленно подходят к автомобилю и стреляют по стеклам. Хозяин авто рассказал TUT.BY, что они использовали предположительно пневматическое оружие, хотя, по его словам, никаких пуль на месте найти не удалось.

Владелец машины занимается грузоперевозками, его жена домохозяйка, пара воспитывает 7-летнего сына с инвалидностью – авто нужно им в том числе для перевозки ребенка в сад и на реабилитацию. Мужчина уверяет, что семья, которая живет в этом доме около десяти лет, не имеет врагов и ни с кем не конфликтует.

Единственное, что он может припомнить – двоих мужчин, снимавших квартиру этажом выше. На них жаловались многие соседи, в том числе и хозяин обстрелянной машины, и из-за шума и бесчинств периодически вызывали милицию. Хозяин пострадавшего авто рассказал, что открытых конфликтов у него с ними не было, а несколько месяцев назад проблемные жильцы съехали.

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