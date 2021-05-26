Запрет на перевозки через территорию Беларуси, в том числе автомобильные и железнодорожные, может привезти к коллапсу, ведь именно транспортные артерии являются кровеносными сосудами экономики страны, считает эксперт аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич.

Цена принудительной посадки пассажирского самолета ирландской авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, может быть очень высокой для Беларуси, прокомментировала эксперт складывающуюся экономическую ситуацию для Naviny.by.

Она напомнила, что ЕС недавно заморозил пакет инвестиционной и экономической помощи для Беларуси в размере 3 млрд евро. По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, эти деньги будут доступны для страны только тогда, когда произойдут демократические перемены. Сейчас же глава ЕК обещает Минску «серьезный ответ» на инцидент с самолетом Ryanair и задержанием журналиста Романа Протасевича.

На фоне скандала рухнули в цене гособлигации Республики Беларусь. «Еще не реализованные держателями белорусские евробонды сейчас стремительно дешевеют и выбрасываются на биржу, поскольку вскоре их ликвидность и вовсе минимизируется», — отметила эксперт.

За последние сутки резко снизились котировки всех выпусков белорусских евробондов, которые находятся в обращении, свидетельствуют данные Франкфуртской фондовой биржи.

Немалые деньги потеряет госпредприятие «Белаэронавигация», которое зарабатывает на сопровождении бортов в белорусском воздушном пространстве. Еще в прошлом году у «Белаэронавигации» дела шли так хорошо, что она входила в пятерку высокорентабельных предприятий Беларуси и заплатила почти 4 млн рублей в государственный целевой бюджетный фонд национального развития.

«Исчезновение самолетов иностранных авиакомпаний означает опустошение авиадиспетчерской кассы», — уверена эксперт.

«Белавиа» ждет банкротство?

Пассажирские перевозки «Белавиа» под вопросом, поскольку все больше стран, в тот числе Австрия, Великобритания, Венгрия, Казахстан, Латвия, Литва, Нидерланды, Сингапур, Финляндия, Франция, Швеция (список постоянно растет), отказались принимать белорусскую авиакомпанию в своих аэропортах и исключили полеты в воздушном пространстве Беларуси и в ее аэропорты.

С 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью, что еще больше усложняет ситуацию для «Белавиа», ведь многие ее маршруты проходят через эту страну — основная часть транзита (83,3%) приходилась как раз на рейсы между Россией и Украиной. Переориентироваться быстро на другие направления, в том числе на российские, будет достаточно сложно.

После пандемического шока авиакомпания восстановилась до уровня 60-65% по сравнению с 2019 годом. Но в нынешней ситуации авиакомпанию ждет банкротство, уверена Виктория Василевич, поскольку «резервных средств у государства нет — как для ее финансирования в полном объеме, так и для обслуживания ее основных средств».

Еще вчера минский аэропорт выполнял функцию транзитного хаба для российских туристов. В последние годы «Белавиа» активно развивала транзитную модель — возила пассажиров из России в города Европы и доставляла путешественников из Украины в Россию, Туркмению, Узбекистан, куда прямые рейсы из Украины под запретом.

Благодаря такой политике национальный аэропорт нарастил за пять лет свой пассажиропоток более чем в два раза — с 3,07 млн человек в 2014 году до 5,97 млн человек в 2019-м. Сейчас этот трафик неизбежно сократится — смысла лететь в страну, из которой запрещен вылет во многие страны мира, нет.

Конечно, свято место пусто не бывает, и транзитных пассажиров быстро перехватят либо российские перевозчики, либо европейские, соседствующие с Беларусью.

Пострадают грузовые авиаперевозки

Помимо пассажирских, пострадают и грузовые авиаперевозки, продолжает аналитик. Их тоже могут поставить на «стоп».

А за четыре месяца 2021 года в этой сфере сложилась очень позитивная картина: а январе—апреле грузооборот воздушным транспортом составил 42,4 млн тонно-километров — это 204,5% к январю—апрелю 2020 года. Объем перевозок составил 14,8 тыс тонн — 154,4% к уровню прошлого года.

«Коммерческие взаимоотношения с Беларусью становятся для бенефициаров слишком токсичными. Если Беларусь признают государством-террористом, то нас ожидает блокада, вследствие чего могут последовать санкции в отношении грузоперевозок всеми видами транспорта, включая не только авиацию, но и железнодорожный и автомобильный. Это — коллапс грузоперевозок, являющихся существенным фактором формирования ВВП и бюджета страны», — отметила Виктория Василевич.

Беларусь расположена в центре европейского региона и выполняет функцию транзитного коридора. По территории страны проходят международные транспортные магистрали Е30, Е95 и Е28.

Аналитик предупреждает: «Беларусь может ожидать экономическая блокада. Находясь в центре Европы, из-за транспортного скандала она может потерять от 2% (вклад авиационной отрасли) до 5% (весь транспорт) ВВП — ведь именно транспортные артерии являются кровеносными каналами ее экономики».

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