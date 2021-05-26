Самолет Минск-Барселона, вылетевший сегодня днем из Минска, так и не смог пересечь границу с Польшей, несколько часов кружил в небе Беларуси и вернулся в Минск. За его дивной траекторией несколько десятков тысяч людей наблюдали через специальные программы слежения за полетами самолетов.

Несмотря на многочисленные запросы, представители белорусских авиационных властей не комментировали произошедшее.

Зато польский регулятор пояснил “РИА Новости”, что борт Минск — Барселона не пропустили через Польшу, потому что лежащая далее по маршруту Франция запретила ему пролет.

При этом рейс Минск — Варшава летит без помех, добавили “РИА Новости” в варшавском аэропорту.

Авиакомпания Белавиа позже прокомментировала полет и принесла извинения пассажирам.

«Сегодня авиакомпания должна была выполнить регулярный рейс В2869 по маршруту Минск-Барселона-Минск. На борту воздушного судна Embraer 195 находились 54 пассажира. У «Белавиа» были все разрешения на выполнение данного полета. Воздушное судно вылетело из аэропорта по расписанию. Однако, как выяснилось чуть позже, за три минуты до взлета авиационные власти Франции в ручном режиме деактивировали план полета данного рейса без уведомления авиакомпании. При наборе высоты командиру была передана эта информация через Управление воздушного движения Польши. Попытки изменить маршрут в воздухе с Управлением воздушным движением Марселя к положительному результату не привели. Борт ждал в воздухе около двух часов и вернулся в Минск», — говорится в сообщении компании.

«Мы сожалеем о доставленных неудобствах и хотим заверить в том, что авиакомпания продолжит работы по согласованию маршрута для доставки наших пассажиров в Барселону», — говорится также в сообщении.

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