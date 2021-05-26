В связи с сезонным снижением пассажиропотока на летний период приостанавливается работа ряда автобусных маршрутов, сообщили в ГП “Столичный транспорт и связь”.
С 1 июня временно не будут ходить автобусы маршрутов №15Д, 188С, 196, 197.
С 5 июня – по выходным дням отменяется работа троллейбусного маршрута №46.
С 14 июня – автобусных маршрутов №27Д, 117С, 128, 186, трамвайного маршрута №9.
С 25 июня – автобусных маршрутов №47С, 185С.
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