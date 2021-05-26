Глава белорусского правительства сообщил, что за четыре месяца темп роста ВВП составил 102,5% к уровню прошлого года.

По словам премьер-министра Беларуси Романа Головченко, план обвалить белорусскую экономику на волне протестов в Беларуси провалился, поэтому коллективный Запад решил сжать санкционную удавку.

Роман Головченко заявил, что экономика Беларуси набрала неплохой темп, несмотря на прогнозы западных агентств, которые предрекали нашей стране стагнацию и падение, сообщает портал «Союз».

«Сохранена устойчивость во внешнем секторе, высокими темпами растет экспорт, обеспечено положительное сальдо внешней торговли – более $800 млн. Это рекордный показатель за последние 10 лет. Значительно улучшились финансовые результаты работы предприятий реального сектора экономики”, – подчеркнул Роман Головченко.

Премьер Беларуси считает, что из-за неудачной попытки обрушить белорусскую экономику, Запад решил форсировать санкционный удар. “Правительством подготовлен комплекс специальных защитных мер в полном соответствии с нашим законодательством. Меры будут весьма болезненные для стран, занявших откровенно враждебную позицию – от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита. Но мы все же рассчитываем на благоразумие тех, кто спешит пройти точку невозврата, предлагаем отрезвиться и подумать еще раз перед тем, как встать на скользкую тропу экономической войны, в которой не будет победителей”, – сказал Головченко.

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