Что именно говорил Александр Лукашенко перед парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями госорганов, общественности неизвестно, так как в публичное пространство попали только отрывки выступления, пишет TUT.BY. Из опубликованного в провластных телеграм-каналах следует, что Лукашенко видит в реакции Запада на инцидент с вынужденной посадкой самолета в Минске «зависть из-за бессилия, что провалился госпереворот» и переход от бунтов к «удушению». Следующей под удар, по его словам, может попасть Россия.

Эксперты — о том, кому было адресовано выступление и какой в нем главный смысл.

Информационная кампания, направленная на Кремль

Официальный Минск решает задачу сохранения поддержки России и втягивания ее в более жесткое противостояние с Западом, считает основатель «Сильных новостей» и «Mogilev.Online» Петр Кузнецов. В выступлении упоминалась «ледяная война» и повторялось высказанное ранее мнение о том, что после Беларуси «возьмутся за Россию». Это не новые реплики, но на фоне того, что тема Беларуси внесена в повестку дня встречи Джо Байдена и Владимира Путина, они звучат как часть информационной кампании, направленной на Кремль.

— В Минске почувствовали, что приблизились к точке, в которой могут потерять поддержку Кремля. Определенные предпосылки для этого есть. Инцидент с посадкой самолета привел к тому, что неприемлемость нынешней власти в Беларуси для Запада возросла кратно. А это значит, что Путин, в обмен на изменение своей позиции, может требовать большего, чем мог себе позволить до этого, — рассуждает Петр Кузнецов.

После инцидента с самолетом Ryanair Запад перестал смотреть на белорусскую проблему только с точки зрения прав человека. Теперь для Запада вопрос стоит совершенно по-иному.

— Следовательно, меняется и общий расклад: если раньше США и ЕС могли требовать от Путина содействовать демократизации Беларуси чисто на словах, «для галочки», то теперь они могут быть готовы торговаться, уже предлагая и что-то взамен — так, я думаю, это может видеться из Кремля, да и из Минска тоже. Соответственно, в Минске почуяли угрозу подобного развития ситуации: Байден может предложить Путину, например, невмешательство в дела региона в обмен на «нормализацию» (когда хотя бы самолеты могут спокойно летать).

Кузнецов указывает и на то, что в послании не было попыток сгладить углы, наоборот, продолжилась линия на «принципиальную позицию».

— Мы услышали угрозы прекращения сотрудничества по противодействию нелегальной миграции, торговле людьми и наркотрафику — очень чувствительным вопросам для ЕС. В течение многих лет белорусский режим имел на Западе чувствительные репутационные бонусы именно за то, что считался в этих вопросах надежным и последовательным партнером. Такая стратегия поведения, к сожалению, не оставляет ЕС и европейским политикам выбора: после того, как почти всеми инцидент с самолетом был определен, как «акт государственного терроризма», сменить риторику на компромиссную под градом ультиматумов без потери лица невозможно.

Демонстрация силы, ведущая к большей изоляции

Инцидент с рейсом Афины-Вильнюс затрагивает интересы Евросоюза и вопросы безопасности в регионе. В силу последовавших заявлений и действий со стороны западных стран, реакции от Александра Лукашенко, как первого лица государства, не могло не последовать, тем более накануне визита к Владимиру Путину и встречи последнего с Джо Байденом, считает политолог, аналитик BISS Катерина Шматина.

В прозвучавших словах о том, что Запад «перешел от бунтов к удушению», а далее возьмется за Россию, как и о том, что «если здесь что-то вспыхнет, это — мировая война» аналитик BISS видит продолжение традиционной риторики о братских народах и общей для них угрозе. Ее же использует и Россия, комментируя призывы западных стран к переговорам по Беларуси. По словам эксперта, это продолжение линии, когда режим Лукашенко получает политическую защиту от Москвы, а Россия держит Беларусь в своей сфере влияния.

Возвращаясь к инциденту, который стал причиной стремительно развивающихся в сторону ухудшения отношений с Западом, эксперт указывает, что этот эпизод выглядит как демонстрация силы, но он еще больше изолирует Лукашенко и делает его более зависимым от решений Москвы.

Политолог Павел Усов делает акцент на словах о том, что «Беларусь не рассчитывает на победу», но даже если останется в одиночку, то ее цель — нанести неприемлемый ущерб противнику.

— Я так понимаю, что «непоправимый ущерб», может быть нанесен только через диверсию на АЭС. Более чем прозрачный намек, на то, что в случае необходимости он может прибегнуть к этому средству. Очень похожая риторика использовалась Путиным, как инструмент психологического давления на Запад, — отмечает эксперт.

Российская политолог Екатерина Шульман считает, что «Александр Лукашенко сумел поставить себя в удивительное положение: с одной стороны, палача родной страны, а с другой стороны, последнего гаранта ее независимости».

— Много раз были разговоры о том, что вот этот шаг, вот этот и вот этот уже окончательно подводят его к необходимости влиться в состав России и сдаться на ее милость. Но он, будучи удивительным политическим животным (по Аристотелю), ухитряется каждый раз все равно выскальзывать из этой необходимости, — заявила она в эфире «Эха Москвы».

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