Европейская комиссия планирует после пандемии работать удаленно

Европейская комиссия планирует закрыть половину из своих 50 офисных зданий в Брюсселе к 2030 году, поскольку она стремится объединить офисные помещения и разрешить работать на дому после пандемии, сообщает Politico.

Об этом заявил еврокомиссар по бюджету и администрации Йоханнес Хан. По его словам, Еврокомиссия “значительно сократит количество зданий в течение следующих 10 лет” до 25 зданий в столице ЕС.

Хан сказал, что эта долгосрочная строительная политика, рассчитанная до 2030 года, направлена ​​на то, чтобы сделать Комиссию “более экологичной” за счет сокращения выбросов в атмосферу от зданий и “более цифровой”, за счет сохранения домашней работы в качестве стандартной практики после окончания пандемии коронавируса.

“Как и все государственные и частные организации, сейчас мы ищем наиболее полезный баланс между офисной и домашней работой в долгосрочной перспективе… это новая норма. Мы провели опросы, и более 90% наших сотрудников выступили за два-три дня в неделю удаленной работы”, – сказал Йоханнес Хан.

Несмотря на закрытие половины зданий, общая площадь офисных помещений Комиссии сократится только на 25% – с почти 780 000 до примерно 580 000 квадратных метров – поскольку Комиссия объединит политические департаменты, называемые генеральными директоратами, в более просторных зданиях.

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