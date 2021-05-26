Что известно о задержанных по «делу TUT.BY»

Истекают восьмые сутки с момента задержания пятнадцати сотрудников TUT.BY и связанных с ним проектов. До сих пор в этом деле больше вопросов, чем ответов. Вот что известно о сотрудниках «ТУТ БАЙ МЕДИА» на этот момент.

28 мая истекают 10 суток, в течение которых сотрудникам TUT.BY могут предъявить обвинения

После первого заявления о возбуждении уголовного дела по статье за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (ч.2 ст.243 УК Беларуси) новых данных от официальных правоохранительных органов не появлялось. По неофициальной информации «дело TUT.BY» может находиться в Следственном комитете. В четверг, вероятно, будут проходить следственные действия — защитников некоторых наших коллег вызывают в соответствующие структуры.

— Исходя из практики финансовых расследований после возбуждения уголовного дела проводится ряд определенных неотложных мероприятий в виде допросов [подозреваемых], проведения очных ставок, допросов свидетелей. После этого в течение 10 дней дело должны передать в Следственный комитет через Генеральную прокуратуру, — поясняет процедуру адвокат Антон Гашинский.

В течение 10 дней с момента задержания пятнадцати человек по этому делу, им могут предъявить обвинения. Если обвинения не будут предъявлены, подозреваемые выйдут из СИЗО по истечении этого срока, то есть 28 мая.

Антон Гашинский защищает Екатерину Ткаченко, юриста «ТУТ БАЙ МЕДИА». Он рассказал, что в отношении нее избрана мера пресечения в виде ограничения прав, предусмотренная статьей 123.1 Уголовно-процессуального кодекса. Это значит, что Екатерина находится на свободе, но орган, ведущий уголовный процесс, ограничил ее в определенных правах. В частности, Ткаченко запрещено общаться с определенными лицами и использовать средства связи и интернет. Про состояние Екатерины адвокат говорит коротко: «подавлена, в шоке».

О тех, кто находится под стражей, родные знают мало, в основном то немногое, чем может поделиться защитник.

— Адвокат был у мамы. Говорит, что она держится и занимается спортом, — делится скудной информацией Садаф, дочь главного бухгалтера компании Анжелы Ассад.

— Сегодня у нее был адвокат, выглядит бодро, держится. Передачи мои получила. У нее диабет, лекарства тоже удалось передать. С книгами сложнее, в передаче не берут, но, может, получится воспользоваться библиотекой, — рассказывает Марина, дочь главного инженера Аллы Лапатко.

— У нас нет информации о том, в чем ее обвиняют. И я, а также родные и коллеги, уверены в ее невиновности, и надеемся на встречу в привычных условиях, — говорит Александр, муж заместителя директора Ирины Рыбалко.

В то же время адвокаты некоторых других сотрудников TUT.BY испытывают трудности с посещением подзащитных, а родственники не имеют о близких практически никакой информации.

Первое письмо пришло от Елены. Она скучает по близким и собаке

Первое письмо, которое получили близкие наших сотрудников, пришло от журналистки раздела «Деньги и власть» Елены Толкачевой. Его большая часть посвящена любимому питомцу Тони: Лена скучает и волнуется за собаку.

— Она также упоминает о нашем несостоявшемся отпуске. Я накануне [задержания] ей как раз говорила о том, что наша страховка не покрывает случаи задержания, — делится ее подруга Александра Богуславская. — Пишет, что занимается спортом, что их водят на прогулку на час-полтора каждый день. Лена также передавала привет Кате Борисевич и просила прощения за то, что заняла ее «апартаменты» (Екатерина освободилась после 6 месяцев заключения, часть из которых провела в СИЗО №1 — Прим. ред.).

По информации адвоката, который навещал Елену дважды, у нее теплая камера, персонал относится к ней корректно и сама журналистка, как сейчас принято говорить, бодра. Не желая оставаться без дела даже под стражей, Елена продумывает план написания книги, которая будет «о том, что нельзя забыть».

«Марина держится очень мужественно и достойно»

Среди подозреваемых по уголовному делу главный редактор TUT.BY Марина Золотова. Какой-либо значимой информации по делу у ее близких нет, как и возможности делиться такой информацией (если бы она была) из-за подписки о неразглашении.

— В деле пока затишье, но к концу недели мы ожидаем или освобождения из-под стражи, или предъявления обвинения. Главное, что могу сказать, что у Марины есть замечательная адвокат, и что Марина держится очень мужественно и достойно, чего требует и от всех нас, — говорит ее супруг Василий Кишкурно.

Семья носит Марине Золотовой передачи, пишет письма, шлет телеграммы и живет «как бы обычной жизнью»: дети заканчивают учебный год, а дочка еще и готовится к выпуску, главе семьи «компания дала передышку», говорит собеседник.

— Еще знаю точно, что прабабушка Марины по отцовской линии Елена Ивановна Николаева гордилась бы своей правнучкой. Во время оккупации Минска прабабушка возглавляла больницу для сирот и поддерживала партизанское движение лекарствами, а также укрывала еврейских детей, пока не попала в руки захватчиков. Она чудом смогла выжить и после войны была причислена к праведникам народов мира. По иронии судьбы ей тоже довелось побывать узницей Пищаловского замка (памятник архитектуры 19 века, где расположено СИЗО №1 — Прим. ред.). И это тоже было не напрасно, — делится историей семьи супруг главреда TUT.BY.

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