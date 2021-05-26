Сегодня состоятся четыре матча группового этапа чемпионата мира по хоккею в Латвии.
В стартовом матче группы «А» Россия уверенно обыграла Данию — 3:0. Для россиян это уже третья победа в четырех играх на мундиале.
В группе «В» Казахстан вырвал победу у Германии со счетом 3:2. Казахи набрали семь очков. У немцев осталось девять баллов.
В 20:15 состоятся матчи Беларусь — Великобритания и Канада — Норвегия.
Чемпионат мира. Групповой раунд
— группа «А»
Россия — Дания — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
— группа «B»
Казахстан — Дания — 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)
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