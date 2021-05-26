Санкции, которые Евросоюз планирует ввести против Беларуси из-за принудительной посадки в Минске самолета компании Ryanair и задержания находившегося на его борту Романа Протасевича, могут затронуть отрасль производства калийных удобрений. Они составляют важную статью экспорта.

Новые рестрикции ожидаются к началу июня, пишет Bloomberg со ссылкой на информированный источник. Издание отмечает, что экспорт калия из Беларуси удовлетворяет значительную часть спроса на этот вид продукции в странах Европы.

Так, государственное предприятие “Беларуськалий” – один из мировых лидеров по производству удобрений. В прошлом году на его долю пришлось 8,3% всего белорусского экспорта, а выручка составила 2,4 миллиарда долларов. Пошлины на экспорт и налоги “Беларуськалия” – это 8-10% всего бюджета Беларуси.

Полный запрет европейским компаниям вести дела с белорусскими может привести к кратковременному взлету цен на калийные удобрения в Европе, так как Беларусь обеспечивает около 25% регионального спроса на них, передает “Дождь”. Однако аналитик “ВТБ Капитал” Елена Сахнова считает, что ситуация быстро нормализуется, потому что белорусские компании смогут заменить другие поставщики. В качестве примера она привела российский “Уралкалий”.

Как бы то ни было, Александр Лукашенко болезненно воспринимает санкции, направленные против белорусской промышленности. В январе он назвал “бандитскими” санкции Запада, под которые попали несколько промышленных предприятий страны. Такое заявление он сделал в ходе встречи с вице-премьером Юрием Назаровым и министром промышленности Петром Пархомчиком. Лукашенко также поручил правительству выработать на указанные санкции “симметричный” ответ.

“Не надо бояться, надо уже им показывать зубы. Но, тем не менее, свои предприятия, типа МЗКТ, “Амкодор”, еще там одно-два, мы должны их поддержать. Каким образом, я хотел бы послушать”, – добавил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что ЕС может ввести секторальные экономические санкции в отношении Беларуси. Ограничения, по данным Bloomberg, затронут те сферы хозяйственной деятельности, в которых работают государственные предприятия республики.

В понедельник вечером саммит ЕС постановил в экстренном порядке ввести новые санкции против Беларуси и потребовал освободить Романа Протасевича.

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