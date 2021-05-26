Президент США Джо Байден обсудит инцидент с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Беларуси и задержание Протасевича во время саммита с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет Reuters.

Псаки заявила, что Байден также планирует обсудить Украину во время саммита.

Пресс-секретарь пояснила, что президент Соединенных Штатов не боится противостоять «нашим соперникам и использует момент личной дипломатии, чтобы определить вызывающие обеспокоенность вопросы и искать возможности для совместной работы в тех областях, где у нас есть взаимное согласие».

Байден и Путин встретятся 16 июня. Ранее президент США выступил с заявлением по поводу инцидента с самолетом Ryanair в Беларуси. Он призвал провести международное расследование и поручил в координации с ЕС подготовить ответные меры.

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