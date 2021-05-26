В принятой на саммите Европейского Совета резолюции по Беларуси инциденту с компанией Ryanair посвящены сразу два пункта: все базирующиеся в ЕС авиаперевозчики призваны избегать полетов над РБ, а Совету Евросоюза предложено «предпринять необходимые меры для запрета полетов в воздушном пространстве ЕС для белорусских авиакомпаний и недопущения доступа в аэропорты ЕС рейсов, которые выполняются такими авиакомпаниями».

Такое решение ожидалось. Еще до его принятия Вильнюс с 25 мая запретил все проходящие над белорусской территорией авиарейсы в Литву и из нее. Позднее, по сообщению ВВС, о прекращении полетов над Беларусью, что естественно, включает в себя и прямое сообщение, объявили латвийская Air Baltic, венгерская Wizz Air, польская LOT германская Lufthansa, голландская KLM, шведская SAS, французская AirFrance, австрийская Austrian Airlines и финская Finnair. Несколько неожиданно к ним примкнула Singapore Airlines.

Лондон запретил летать над территорией Беларуси самолетам британских авиакомпаний. К тому же Великобритания первой из европейских стран закрыла свое небо для госкомпании «Белавиа». Последняя, в свою очередь, уже отменила рейсы на Париж. Наконец, о прекращении авиасообщения с Беларусью и транзита над ней объявил премьер-министр Украины.

Понятно, что следование рекомендациям ЕС однозначно приведет европейские авиакомпании к повышению затрат. Главным образом, в результате удлинения маршрутов с неизбежным увеличением расхода топлива и усложнения логистики. Например, в случае Литвы 26 рейсов в сутки, летящих на юг, будут вынуждены огибать Беларусь с запада.

Правда, перевозчики, скорее всего, попытаются компенсировать путем повышения тарифов, однако пассажиры едва ли при этом испытают чувство глубокого удовлетворения. Тем более, что негативный эффект будет усиливаться увеличением продолжительности полета.

Что же касается белорусской стороны, то из значившихся до недавних пор в расписании минского аэропорта 44 регулярных международных рейсов 25 были в страны Евросоюза и Украину. В связи с пандемией частота их была намного ниже, чем еще пару лет назад, тем менее, очевидно, что аэропорт и «Белавиа» понесут финансовые потери. Впрочем, в государственном масштабе они вряд ли станут критичными.

Кроме того, с учетом отсутствия сейчас железнодорожного сообщения с сопредельными государствами, кроме России, окажется, что в течение неопределенного времени попадать в Европу и возвращаться жители нашей страны смогут почти исключительно через Москву.

Безусловно, это значительное неудобство у многих, особенно летающих регулярно, вполне может вызвать серьезное недовольство. Хотя опять же, в целом количество таковых по нынешним временам относительно невелико.

Иными словами, для обеих сторон ущерб неприятен, но катастрофическим не выглядит. Тем не менее, можно не сомневаться, что для скорейшей отмены такого рода санкций будут использоваться многочисленные разноплановые лоббисты. И, как представляется, в конечном счете их усилия могут оказаться небезуспешными.

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