Amazon купила киностудию Metro-Goldwyn-Mayer

Это, наверное, крупнейшее развлекательное приобретение гиганта электронной коммерции.

Сделка по приобретению кино-телекомпании MGM обошлась Amazon в 8,45 миллиарда долларов. Но для гиганта электронной коммерции это значительное приобретение, ведь это означает, что он будет владеть всем авторским архивом Metro Goldwyn Mayer. А эта коллекция, как сообщается, состоит из около 4000 фильмов и 17 000 часов телепередач.

Как отмечает CNBC, почти столетняя студия, с легендарным рычащим львом на заставке, укрепит позиции Amazon в сфере развлечений и стриминговых войнах с Netflix, Disney и другими платформами.

MGM, пожалуй, наиболее примечательна тем, что является голливудской студией, стоящей за франшизами Джеймса Бонда и Рокки, но ее библиотека охватывает широкий спектр от классических фильмов, таких как “12 разгневанных мужчин“, до современных телешоу, таких как “Рассказ служанки” и “Викинги“. Библиотека MGM также включает в себя проекты американских телешоу “The Voice” и “Shark Tank”.

Amazon заявил, что это приобретение “предоставит клиентам более широкий доступ” к работам MGM и “даст возможность” студии продолжать свое “великое повествование”.

“Настоящая финансовая ценность этой сделки -это сокровищница интеллектуальной собственности в архивах. Это мы планируем переосмыслить и разработать вместе с талантливой командой MGM”, – сказал Майк Хопкинс, старший вице-президент Prime Video и Amazon Studios. – Это очень увлекательно и дает так много возможностей для качественного развития.”

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