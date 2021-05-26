17-летний минчанин, фигурант дела о массовых беспорядках, совершил самоубийство

Вечером 25 мая в Минске покончил с собой Дмитрий Стаховский, фигурант уголовного дела об участии в «массовых беспорядках».

Парень оставил ВКонтакте пост, который был опубликован на следующий день. Он объяснил свой поступок уголовным преследованием за участие в митингах: “Виной тому стал Следственный комитет”.

«Дима сирота. Жил один. Но он был администратором в игре «Клэш оф кланс», поэтому имел деньги, — рассказал «Нашей Ниве» его друг. — Он снимал квартиру, но после возбуждения уголовного дела его поселили в общежитии.

Не знаю, когда на него завели уголовное дело, но, кажется, что недавно. Но он боялся, что его посадят, как и любой человек…

Как он говорил, суицид — выход из всех проблем. Говорил, что не хочет за решетку, и поэтому совершит суицид. Сначала мы относились к этому с улыбкой, но потом поняли, что смешного мало. Мы поддерживали его как могли».

Подруга Дмитрия написала, что утром знакомым парня звонили из милиции, задавали вопросы относительно трагедии.

«Если вы это читаете, значит меня нет в живых.

Виной тому стал Следственный комитет. Уже не секрет, что у меня была уголовная статья 293 ч. 2. Вкратце, за митинги. Если бы на меня не продолжали морально давить, думаю, я бы не решился на такой ужасный поступок, как суицид. Но мои силы на исходе. И как вы можете видеть, я не справился. Да, мне много кто говорил: «Не переживай, все будет хорошо. Не думай о плохом. Плохие мысли прочь». Однако легко говорить, пока сам не окажешься в таком положении.

Очень сильно жалею о том, что прожил так мало. А ведь еще несколько лет назад строил планы на будущее, что поеду снова за границу, буду там жить и работать. Но жизнь такая непредсказуемая. Или думаете, я когда-нибудь мог бы подумать, что буду стоять перед таким выбором? Тяжёлым выбором. Поэтому сказать, что суицид — это решение всех проблем, не могу. Нет, друзья. Это не правильный выбор. Это самый что ни есть ужасный выбор. Живите. Жизнь надо ценить. Она у вас одна и другой у вас уже точно не будет.

В завершение моей предсмертной записки хочу выразить огромную благодарность моим друзьям, знакомым и просто тем людям, которые мне встречались на пути моей короткой жизни. А также спасибо тем людям, которые мне на протяжении многих лет помогали. Все вы невероятные, и я всегда всех любил. Любил помогать и делать добро, чтобы, уходя на тот свет, оставить хоть что-нибудь от себя. Хотя бы кусочек доброты.

Будьте чуточку добрее и, вообще, живите на позитиве», — написал Дмитрий Меркулов.

Если вы чувствуете себя плохо, у вас или у ваших родственников появляются мысли о суициде, пожалуйста, обратитесь за помощью или расскажите об этом близкому человеку. Вы не один, ваша жизнь важна. Телефон службы экстренной психологической помощи для взрослых — (8 017) 352 44 44, для детей и подростков — (8 017) 263 03 03.

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