Владомирские: власть сцены

Три поколения актеров Владомирских, сменяя друг друга, на протяжении 70 лет радовали зрителей Купаловского театра своим мастерством, создав десятки незабываемых образов.

Актриса Национального академического драматического театра имени М.Горького Елена Пастревич – последняя из ближнего круга, кто хранит память о династии Владомирских.

Биография самой Елены Николаевны настолько удивительна по своей драматургии, по выпавшим на ее долю счастливым встречам, испытаниям и трагедиям, что, прежде чем поговорить о скрещенье ее судьбы с семьей Владомирских, о том, какими они были вне театральных стен, стоит начать с нее.

Всю жизнь меня сопровождал «землятрус»

– Выросла я в театральной семье, – рассказывает Елена Николаевна. – Сама верна одному и тому же коллективу всю жизнь. А вот родители придерживались иного правила: если им становилось неинтересно в театре, они уходили в другой. Где только они не работали!

Папа – Николай Васильевич Пастревич – родился в Могилевской области, был девятым ребенком в семье. Его старший брат, заняв высокий партийный пост в Воронеже, перевез всех родных туда. Папа закончил театральное училище и очень успешно заявил о себе в местном театре. Но ему хотелось увидеть мир, он мечтал о странствиях, и в середине 1930-х годов отправился в Ташкент. В этом «хлебном городе» тогда действовало больше 20 театров, а в Великую Отечественную – около 40.

Набравшись опыта в Ташкенте, папа перебрался в Ашхабад и устроился в Русский театр им.М.Лермонтова. Скоро его выбрали там комсоргом. Там он встретил свою будущую жену, мою маму – Анну Федоровну Арефьеву. Она занималась в театральной студии. Однажды во время репетиции спектакля «Машенька» А.Н.Афиногенова они разругались и месяца три не разговаривали. А потом что-то случилось, и, по признанию родителей, их неодолимо потянуло друг к другу.

Папе было почти 40 лет, когда в июле 1949-го родилась я. К тому времени они переехали в Душанбе. Я появилась на свет, когда в Душанбе произошло землетрясение силой 5 баллов. И это будто предопределило мою биографию. Меня постоянно сопровождал «землятрус» и потрясения. Когда мне было 9 лет и мы жили в Семипалатинске, на полигоне случился взрыв водородной бомбы. До сих пор не могу забыть, как выли сирены и дома завешивали белыми полотнами.

– А когда и где вы впервые вышли на сцену?

– Это произошло в Караганде. Там в то время оказалось много ленинградцев. Открылся новый театр им.К.Станиславского. Мне исполнилось 12 лет, когда я впервые подумала о сцене. До этого несколько лет занималась в детской студии местного телевидения. Все считали, что у меня хороший голос и есть все данные для работы диктором. Собиралась ехать по приглашению в Алма-Ату, где набирали группу для подготовки таких специалистов. Но родители отговорили, посоветовав: подойди к новому молодому режиссеру в наш театр, покажись ему. Так и поступила. Пришла, почитала. И меня сразу взяли в труппу. Два года работала во вспомогательном составе. Кстати, играла Машеньку в пьесе Афиногенова, как когда-то мама. А потом из Минска к нам приехал актер Юрий Мироненко и убедил меня: нужно поступать в Белорусский театрально-художественный институт. В 1968 году я стала студенткой БГТХИ. Училась на курсе Александра Ивановича Бутакова вместе с Игорем Янковским, Светой Пенкиной, Галей Кухальской, Александром Подобедом. Это самые лучшие годы, когда мы были молоды и одержимы будущей профессией. А еще я встретила большую любовь.

– Как произошла ваша встреча с Александром Владомирским?

– Осенью и нас, и второкурсников (среди которых был Саша Владомирский) отправили на картошку. Разместили в соседних деревнях. Мы встречались в общей столовой, а вечерами – еще и в клубе. Впервые увидела Сашу во время дежурства в столовой. Весь день мы помогали повару, вместе чистили картошку, разговаривали. Оба из актерских семей, сразу обнаружили много общего и почувствовали взаимную симпатию. С первой же встречи Саша показался мне чрезвычайно интересным. Когда начались занятия, опять постоянно сталкивалась в альма-матер, и у нас начался роман. Длился он два года. Некоторые однокурсники в шутку называли его «роман века»: так красиво Саша ухаживал, писал мне чудесные письма.

– Как он познакомил вас с семьей? Какое первое впечатление Владомирские произвели на вас?

– Первая встреча с родными Саши запомнилась навсегда. Когда открылась дверь их квартиры, в прихожей стояли и улыбались все Владомирские – народный артист СССР и БССР Владимир Иосифович, его жена – Екатерина Васильевна, мама Саши, моя будущая свекровь Галина Ивановна и их домработница Сонечка. Не было только Бориса Владимировича, задержавшегося на даче. Саша сказал: «Это Алёна». «Ой, как же они похожи!» – воскликнула Екатерина Васильевна. А Владимир Иосифович своим красивым голосом добавил: «Очень хорошие ребятишки!» Потом был обед. Я сразу же почувствовала себя свободно. Позже Саша признался: «Я предупредил родных, что в дом приведу только невесту».

– Какой была ваша свадьба?

– Я не хотела выходить замуж, учась в институте. Но меня уговорили. 21 января 1971 года мы с Сашей поженились. Пышной свадьбы решили не устраивать – Владимир Иосифович лежал в больнице. Пригласили только самых близких. Мама прислала мне из Караганды гипюр, и Галина Ивановна Владомирская, которая работала ассистентом режиссера в Купаловском театре, попросила мастеров сшить мне свадебное платье. Она же достала розы – тогда это было непросто. Свидетелем на свадьбе со стороны Саши был его лучший друг Владимир Кин-Каминский. Через три дня после нашей свадьбы ушел «старый Влад». Его верная спутница, Екатерина Васильевна, умерла еще раньше, за полгода до этого.

– Почему вы остались на своей девичьей фамилии и не стали Владомирской?

– После окончания института меня взяли в Государственный русский драматический театр им.М.Горького. Я хотела идти в искусстве своим путем, не прикрываясь известной фамилией. Считаю, это было правильно: мы работали с мужем в разных коллективах и развивались самостоятельно.

– И не ревновали друг друга к творческим успехам?

– Всегда искренне радовалась успехам Саши.

– Вы считаете его таким же талантливым, как старшие Владомирские?

– В Саше был и аристократизм деда, и темперамент отца, и своя неповторимая индивидуальность. Эмоциональной выразительностью, филигранной отработкой деталей, фантазией отличались все его роли. Его приглашали в кино. Он много записывался на радио. Литераторы обожали Александра Владомирского. По наследству доставшийся редкой красоты голос, умение правильно взять дыхание, выразительно подать материал – даже коллеги любовались и учились у него мастерству художественного чтения.

– Скажите, своего сына вы назвали в честь Данилки из «Раскіданага гнязда», которого сыграл ваш супруг на купаловской сцене?

– Да, нам обоим нравилось это имя. Данилка в «Раскіданым гняздзе» Я.Купалы – первая роль Саши в Купаловском театре. Его сразу отметили критики. Даже в армии, куда его скоро призвали, работал над образом. В одном из интервью Саша говорил: Данилка ему «больше всего дорог тем, что мечтает преобразить мир искусством».

– Из-за чего ваш брак распался?

– К сожалению, как многие в актерской среде, муж был подвержен пьянству. Своим умением вести себя в обществе, тактичностью Саша производил впечатление на всех. Его талант ни у кого не вызывал сомнений. Некоторые режиссеры предпочитали ждать, когда он придет в форму, понимая: найти ему равноценную замену не удастся. Но алкоголь, безусловно, накладывал отпечаток на поведение. После 6 лет брака мы расстались. Разрыв был болезненным.

– Как складывалась личная жизнь вашего супруга после вашего развода? Он поддерживал отношения с Данилой?

– Саша был интересным мужчиной, женского внимания ему хватало. Знаю о его романах, о втором браке. Он не прекращал общаться с Данилой. Они часами обсуждали волнующие темы, много шутили, читали пьесы по ролям. Последние годы мы часто виделись с Сашей, особенно на даче, стали лучше понимать друг друга.

– Что вспоминается о последних годах жизни Александра Владомирского?

– Последнюю роль – Рабиновича в спектакле «Перпетум-мобиле, или Вечер еврейских анекдотов», который поставил Борис Луценко, – Александр сыграл на сцене нашего театра. Это стало его триумфом, его прощальным подарком минской публике. Он умер 21 января 1997 года, не дожив до 47 лет. Когда из Купаловского театра вынесли гроб, от уличной толпы отделился мужчина со скрипкой и на всем протяжении пути до проспекта играл мелодию. Это было настолько эмоционально, что люди плакали, не сдерживаясь. Под звуки скрипки, которую держал Данилка в «Раскіданым гняздзе», мечтавший искусством преобразить мир, Саша и ушел.

– Понимаю, что причиняю боль, но решусь спросить: что стало причиной раннего ухода из жизни вашего сына?

– Данила с детства страдал ревматоидным артритом. Если бы не болезнь, сын мог бы стать артистом – его приглашали на радио, он потрясающе имитировал. С золотой медалью окончил школу, с красным дипломом – лингвистический университет, успешно работал переводчиком. Для меня он пример мужества – никогда не жаловался, был очень активен и позитивен, много путешествовал и всегда старался помочь людям.

Как сын народного артиста СССР оказался в ВятЛаге?

– О старшем из династии – народном артисте СССР и БССР Владимире Иосифовиче Владомирском – вспоминают по сей день. Но, увы, знавших его людей в Минске уже единицы. Каким он запомнился вам?

– На сцене, разумеется, я его не видела. Слышала, что был необыкновенно подвижным актером, прекрасно танцевал, делал такие кульбиты, что многие коллеги ахали. Мне кажется, он сам придумал себе свой образ аристократа и очень достойно его нес. У Владимира Иосифовича был каллиграфический почерк, он любил писать письма. Обратный адрес указывал так: «Народный артист СССР Владимир Владомирский. Крыжовка». И письма доходили. Когда врачи запретили ему курить, часто выпрашивал у Саши бычки от сигарет, чтобы сделать хотя бы несколько затяжек.

– Читала, что однажды «старый Влад», как называли его коллеги-актеры, после театрализованного представления на первомайской демонстрации, не выходя из образа деда-партизана, поехал по проспекту верхом на лошади домой, заставляя прохожих оборачиваться.

В другой раз, когда пришли демонтировать его гараж, вышел на балкон, опираясь на свою знаменитую трость, – пожилой мужчина с белой бородой в пенсне, в нарядной рубахе с национальным узором, в парадном черном костюме, с наградами на груди – и так стоял и смотрел. Будто бы рабочие, которые уже с ломами взобрались на крышу гаража, увидев его, плюнули под ноги и стали спрыгивать на землю. Это мифы, байки или правда?

– Я слышала эти истории. Думаю, они достоверны.

– Как получилось, что Бориса Владомирского, сына народного артиста СССР, осудили за «антисоветскую агитацию» и приговорили к 10 годам исправительно-трудовых работ в ВятЛаге МВД СССР Пермской области?

– Знаю, что накануне войны Борис окончил Республиканское театральное училище и остался в Минске вместе с женой Галей. Они только поженились, их еще не приняли в труппу, и поэтому они в июне 1941-го не отправились с коллективом на гастроли в Одессу, а потом – в эвакуацию в Омск.

Что понимал 18-летний юноша о войне? Ждал, что она через месяц-другой окончится, враг будет разбит. Надо было как-то выживать. И когда из артистов, оставшихся в оккупированном городе, создали Менский театр, то Борис Владомирский оказался там. За это его и осудили после войны. Конечно, отец писал письма, ходил по инстанциям, просил за сына. Но освободили Бориса, только когда умер Сталин. Год после этого они с Галей работали в Брестском театре им.ЛКСМБ, а потом им разрешили вернуться в Минск.

– Борис Владимирович что-то рассказывал о своем лагерном прошлом?

– Не любил говорить об этом. Правда, Галина Ивановна однажды при мне делилась воспоминаниями о своей поездке к мужу в ВятЛаг – лагерь произвел на нее жуткое впечатление. На людях Борис Владимирович обычно был веселым, с прекрасным чувством юмора человеком. И только когда выпивал, сдерживаемая боль от пережитой несправедливости прорывалась, выплескивалась наружу. Когда в 1970 году ему наконец присвоили звание заслуженного артиста БССР, за него радовался весь коллектив. Спустя год его полностью реабилитировали.

«Тыл» Владомирских

– Женщины в семье Владомирских, кажется, находились в тени своих мужчин. Какой вам запомнилась Екатерина Васильевна и ваша свекровь Галина Ивановна?

– Екатерина Васильевна еще до войны перешла из театра на радио, позже руководила детским кукольным театром при городском дворце пионеров. Она отличалась мягкостью, добротой, удивительной мудростью. Владимир Иосифович ее обожал. А вот Галина Ивановна (в девичестве Чекалинская) была под стать мужу – такая же темпераментная, эмоциональная. Они с Борисом Владимировичем порой очень бурно спорили, случалось – ругались, но потом быстро мирились и, как ни в чем не бывало, опять души друг в друге не чаяли, только и слышалось: «Галочка», «Боречка».

Заочно окончив БГТХИ по специальности «режиссер драмы», Галина Ивановна работала в Купаловском театре ассистентом режиссера, помогала Б.В.Эрину, Б.И.Луценко, В.Н.Раевскому. Сама поставила несколько спектаклей, в том числе «Снежную королеву», «Три Ивана, три брата». Еще она работала режиссером дублирования на «Беларусьфильме» и режиссером литературно-драматических передач на радио. Она поразительно умела устанавливать связи, объединять людей. Благодаря этим качествам у Владомирских во время своих визитов в Минск останавливались такие знаменитости, как поэты Назым Хикмет и Евгений Евтушенко, актер Алексей Баталов, писатель и сценарист Борис Васильев.

– Вы упомянули о домработнице Сонечке. Она заботилась о быте Владомирских?

– Сонечка была фактически членом семьи, хотя и не являлась родственницей. Екатерина Васильевна и Галина Ивановна тоже занимались бытом. Но из-за работы у них не всегда хватало на него времени. Владомирские славилась своей хлебосольностью, щедростью, открытыми дверями. После репетиций часто приглашали коллег-актеров к себе домой. Сонечка быстро накрывала стол. А вечером она же варила кастрюлю картофеля, добавляла сала и вместе с капустой, огурцами приносила прямо к окончанию спектакля в театр. Позже она получила однокомнатную квартиру, переехала туда, но до конца дней ее связывали с Владомирскими самые нежные отношения.

Очень не хватает голосов Владомирских

– Сохранили ли вы какие-то семейные реликвии актерской династии Владомирских?

– По просьбе Галины Ивановны после ее смерти многие документы, письма, фотографии я передала в музеи Минска. Надеюсь, им, «как драгоценным винам, настанет свой черед», кого-то они заинтересуют. С невесткой Валерией поддерживаем порядок на даче; ухаживаем за могилами Владомирских на Восточном кладбище.

– Оглядываясь назад, за что вы благодарны этой семье?

– За соприкосновение с талантом. Все Владомирские были необыкновенно одарены от природы и очень много трудились. Когда впервые оказалась на их даче в Крыжовке, меня потрясло: люди, которые, казалось, полностью отдают себя искусству, находят еще силы обустраивать загородный дом! Дачу они считали особым местом, называли ее «Полесская легенда» – она строилась в основном на деньги, заработанные Владимиром Иосифовичем на съемках одноименного фильма. После того как у Владимира Иосифовича случился инфаркт, он уже практически постоянно жил на даче. Утром поднимал флаг на флагштоке, а когда приезжал Борис, приветствовал сына выстрелом из ружья. Случалось, на грядках разбирались роли, выяснялись творческие вопросы. Но и отдыхать, радоваться в этой семье умели. Иногда в Крыжовке собиралось 50–60 человек. Таких праздников, как в этой семье, больше не припомню ни у кого. До сих пор некоторые соседи по даче признаются: им очень не хватает голосов Владомирских.

Фото из семейного архива Елены Пастревич и Национального академического театра им. Я. Купалы.

Публикация – из № 38 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

Поделиться ссылкой: