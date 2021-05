Температура в регионе значительно превышает средние показатели для мая и местами достигала +31,7 градуса Цельсия.

На прошлой неделе в некоторых районах Арктики температура поднялась выше 30 ℃, что значительно превышает средний показатель для этого времени года, сообщило издание The Independent.

Метеоролог из Великобритании Скотт Дункан охарактеризовал температурные условия в регионе как “поистине исключительные для любого времени года, но ошеломляющие для мая”.

Отмечается, что таяние льда и вечной мерзлоты в Арктике из-за повышения температуры приводит к выбросу метана в атмосферу и способствует глобальному потеплению.

Как полагает эксперт, из-за быстрого потепления в будущем такие температурные скачки будут наблюдаться все чаще.

Unprecedented heat in the Arctic again today.

Even hotter than yesterday. This thread explains what is going on. pic.twitter.com/Tu3HbkL8O5

