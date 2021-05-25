Страны закрывшие авиасообщение с Беларусью

Европейские страны активно бойкотируют “Белавиа”, а также воздерживаются от полётов над территорией Беларуси. После инцидента с принудительной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске.

Рассмотрим подробнее, кто прекратил авиасообщение с Беларусью.

Саммит Евросоюза

По итогам совещания глав стран ЕС было принято политическое решение о запрете полетов белорусских авиаперевозчиков над Евросоюзом. Оно должно быть утверждено Советом ЕС, в который входят профильные министры. Также лидеры стран рекомендовали европейским авиакомпаниям отказаться от полетов над территорией Беларуси.

Великобритания

Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс в Twitter сообщил о том, что страна приостановила лицензию на полеты «Белавиа» в Великобританию. Также британское правительство потребовало от авиакомпаний избегать воздушного пространства Беларуси.

Литва

Министр транспорта Мариус Скуодис заявил, что с полуночи 25 мая все самолеты, прибывающие в страну или улетающие из нее, не должны входить в воздушное пространство Беларуси.

Франция

Французские власти рекомендовали своим авиакомпаниям в целях безопасности не летать над территорией Белоруссии. По словам госсекретаря при Министерстве транспорта Жана-Батиста Джеббари, также приостановлено разрешение на полеты авиакомпании «Белавиа». Air France остановила полеты в воздушном пространстве Беларуси. «У тех самолетов, которые уже находятся на маршруте, полетный план будет изменен», — уточнили в авиакомпании.

Польша

С призывом запретить пролет через Беларусь выступил МИД Польши. Основной перевозчик LOT решил отказаться от использования белорусского воздушного пространства.

Украина

В ходе совещания Совета национальной безопасности и обороны президент Владимир Зеленский поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Беларусью, а также закрытии воздушного пространства Беларуси для осуществления перелетов в Украину. Авиасообщение между странами будет прекращено с полуночи 26 мая, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.

Швеция

Управление транспорта Швеции приняло решение рекомендовать местным авиакомпаниям прекратить полеты в воздушном пространстве Беларуси до стабилизации ситуации. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении ведомства. Скандинавская авиакомпания SAS после этого сообщила, что ее самолеты не будут входить в воздушное пространство Белоруссии.

Нидерланды

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что после инцидента в Минске национальному перевозчику KLM следует воздержаться от полетов через воздушное пространство Беларуси. Позже KLM объявило о решении приостановить там полеты.

Бельгия

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо в своем Twitter заявил, что ЕС должен обсудить новые санкции против Беларуси, в том числе и запрет самолетам авиакомпании «Белавиа» садиться в аэропортах стран ЕС.

Германия

Канцлер Ангела Меркель допустила дальнейшие санкции против Беларуси. Она не исключила в том числе и обсуждение запрета на полеты белорусской авиакомпании «Белавиа». Вскоре после выступления Меркель о решении отказаться от вхождения в воздушное пространство Беларуси объявила Lufthansa.

“Следующий рейс между Франкфуртом и Минском запланирован на среду. Но это еще предстоит решить”, – сказала пресс-секретарь компании Lufthansa.

Финляндия

О возможном запрете на использование белорусского воздушного пространства до окончания расследования Международной организацией гражданской авиации заявила и глава финского правительства Санна Марин, которая в понедельник прибыла на саммит глав государств ЕС в Брюссель. Во вторник государственный перевозчик Финляндии Finnair сообщил, что планирует обходить стороной воздушное пространство Беларуси. Там отметили, что это увеличит время полетов.

Авиаперевозчики

Латвийская AirBaltic стала первой компанией, объявившей об отказе использовать воздушное пространство Беларуси для своих самолетов.

Самолет Austrian Airlines в понедельник летел в Москву из Вены через Украину, не пересекая территории Беларуси. В компании заявили, что ждут развития ситуации.

Венгерская авиакомпания WizzAir сообщила, что ее самолеты не будут входить в воздушное пространство Беларуси.

Зарегистрированная на Кипре авиакомпания Avia Solutions пообещала, что ее самолеты, которые базируются в Литве, не будут летать над территорией Беларуси.

Российская авиакомпания Utair рейс 23 мая из Москвы в Калининград выполнила в обход Беларуси. Перевозчик позже объяснил это «топливной эффективностью», по их словам обратный рейс выполнялся уже над территорией республики.

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