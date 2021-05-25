Россиянку Софью Сапегу, снятую с рейса Ryanair вместе с журналистом Романом Протасевичем, арестовали на два месяца, сообщил РБК адвокат Александр Филанович.

«Сегодня был допрос Софьи. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно-наказуемого деяния. Избрана мера пресечения — содержание под стражей на срок 2 месяца. Место содержания подозреваемой — СИЗО КГБ», — рассказал адвокат.

По его словам, следствие ведет главное следственное управление белорусского СК, с адвоката взяли подписку о неразглашении.

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