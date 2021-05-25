Какой многозначительный снимок: известный белорусский общественный деятель Илья Добротвор и пятеро его детей покидают родину, свою любимую Беларусь. Сидят в салоне самолета, улыбаются. Что называется, держат марку, показывают «викторию». Буквально через несколько часов они станут даже не эмигрантами, нет. Они станут политическими беженцами. Уезжают из страны не по свободному выбору, а спасая жизни, опасаясь физической расправы.

Страх репрессий со стороны власти опять, как и некогда после знаменитых национальных восстаний XVIII–XIX веков, заставляет моих соотечественников массово подниматься с насиженных гнезд. Нас опять гонят с родной земли. То российское самодержавие, царское правительство, а теперь – дожили! – «родная», выкормленная собственным народом белорусская диктатура.

Мы что, прокляты небом?

Отец пятерых детей Илья Добротвор, журналист-фрилансер и активист, сделал это прощальное фото прямо на борту самолета и выложил его в соцсети. Это было всего несколько дней назад. А улетал бы сегодня – возможно, поостерегся такой публичности. Теперь мы знаем, что власть могла бы тут же снарядить за инакомыслящим журналистом погоню, самолет мог и не долететь до границы, никогда не приземлиться за рубежом. У вас волосы на голове еще не шевелятся? Вы еще не свыклись с мыслью, что живете за колючей проволокой? Привыкайте. Ничего невозможного для преследования инакомыслящих для лукашенковской власти нет, все законы морали и права у нас лицемерно попраны. Торжествует произвол.

Жену Ильи Добротвора, например, наказали непомерным, каким-то космическим штрафом в 5800 рублей только за то, что она за стеклом окон собственной квартиры выставила портреты Виктора Бабарико, Светланы Тихановской, Марии Колесниковой. Женщину моментально вызвали на допрос, в квартире производили обыск. Ей пришлось спасаться бегством из страны, оставив пятерых детей на мужа. Но подростки не должны расти без матери. Тем более что их отец, честный человек и журналист Илья Добротвор, тоже неоднократно задерживался при освещении акций протеста. А недавно его вызывали в СК как свидетеля по уголовному делу. Что ему было делать, ждать нового задержания? Тогда детей бы забрали в приют… Илья, я считаю, разумно поступил, что покинул Беларусь. Как и еще 13 тысяч человек, бежавших с родины начиная с августа 2020 года (эта цифра официально озвучена в конце минувшего года, теперь она, думаю, в несколько раз больше).

Лукашенко хорохорился, грозился обратно никого не принимать. Хм, вряд ли люди, испытавшие гражданское унижение и прямое насилие над личностью на родине, станут вновь испытывать судьбу при этой власти. Разве они не найдут свое место за границей? Конечно, найдут. Ведь кого выживали и выживают из страны? Лучших! Не бомжей, не уломков, не уголовников, а, например, студенческую молодежь – отличников, президентских стипендиатов, победителей международных олимпиад, будущую, смею утверждать, элиту нации.

Еще заставили эмигрировать высококвалифицированных специалистов, людей с достоинством и позицией, личностей, которые не захотели покориться насилию и лжи. Это айтишники, менеджеры, врачи, музыканты, историки. Кстати, государство потратило на них, своих граждан, немалые средства, чтобы выучить, подготовить к профессии. Они, люди самого производительного во всех смыслах среднего возраста, сейчас в самом расцвете знаний и сил. И, конечно, поднимались для переезда на чужбину целыми семьями, с детьми – как тот же Илья Добротвор. Я вот с некоторой печалью думаю, что если моему коллеге Илье будет порой непросто, то его пятеро детей наверняка довольно быстро ассимилируются за границей. Они играючи отшлифуют иностранный язык, который и так, наверное, учат с первого класса. А еще и два новых добавят в копилку. И чужие обычаи незаметно войдут им в подкорку, как свои собственные, – в этом возрасте человек всё новое впитывает, как губка.

Жалко, что уезжают? Еще как! Будут ли они и тысячи других детей и подростков, покинувших сейчас страну с родителями, чувствовать себя в дальнейшем белорусами – особенно когда вырастут и получат добротное образование в местных университетах, найдут работу в свободном мире? Или же станут просто широко образованными европейцами, оставив Беларусь лишь где-то глубоко в сознании? Склоняюсь ко второму варианту, потому что в жизни немного места для идеализма. В общем, так или иначе, но мы сегодня теряем наше будущее. И кто через 25–30 лет будет кормить белорусских стариков? Население-то наше быстро стареет. А молодежью, как видим, наши верхи не дорожат. Они дорожат только своей властью.

Вот так в угоду политическому себялюбию, эгоизму, непомерным амбициям правящей когорты в который раз за свою историю обескровливается белорусская нация. И это настоящая гуманитарная катастрофа!

А ведь всё могло быть иначе, если бы президентские выборы были проведены без массовых фальсификаций, честно, в соответствии с законом. Только восстановление в стране справедливости, запрет на репрессии принесут белорусам мир и спокойствие, и они не будут покидать родную землю.

Публикация – из № 38 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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