Посольство Беларуси в Канаде прекратит свою работу 1 сентября

Постановление Совета министров, о закрытии Белорусского посольства в Канаде, подписанное премьер-министром Романом Головченко 22 мая, зарегистрировано во вторник в национальном реестре правовых актов республики.

На сайте посольства указано, что оно прекратит свою работу с 1 сентября 2021 года.

Граждане Беларуси, проживающие в Канаде, после закрытия Посольства смогут обращаться за совершением консульских действий в Генеральное консульство Республики Беларусь в г.Нью-Йорке, США.

Граждане Беларуси, состоящие на постоянном консульском учете в Посольстве Беларуси в Канаде, с 1 сентября 2021 г. будут переведены на постоянный консульский учет в Генеральное консульство Республики Беларусь в г.Нью-Йорке, США. Граждане, желающие состоять на постоянном консульском учете в ином загранучреждении Республики Беларусь, должны направить в Посольство Беларуси в Канаде заявление о постановке на постоянный консульский учет в выбранное загранучреждение до 1 июля 2021 года.

Напомним, что на совещании 6 апреля Александр Лукашенко предложил оптимизировать число белорусских посольств и штат дипломатических миссий. Последний раз “оптимизация” сети посольств проводилась в 2017-18 годах, тогда было закрыто посольство в Австралии.

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