У мэрии литовской столицы был поднят исторический бело-красно-белый флаг Беларуси. Акция, начатая в Риге, грозит распространиться по всей Европе.

Напомним, что первым БЧБ-флаг возле мэрии был поднят в Риге, где сейчас проходит ЧМ по хоккею. Причем, БЧБ-флаг заменил на флагштоке нынешний государственный флаг Беларуси, который висел рядом с флагами других стран-участниц Чемпионата мира. Инициативу мэра Риги поддержал и президент Латвии, заявив, что так же должны поступить все европейские страны.

Белорусская сторона очень сильно огорчилась такому шагу и выслала из Минска всех латвийских дипломатов, вместе с послом. Латвия ответила зеркальным шагом и выслала из своей страны всех белорусских дипломатов.

Сейчас политическую эстафету приняла Литва. В знак поддержки белорусской оппозиции и протеста против принудительной посадки в Минске самолета Ryanair, Вильнюсское самоуправление вывесило на площади у мэрии исторический БЧБ-флаг Беларуси.

«Это (вывешивание флага) отношение города и мэра города к событиям в Беларуси, когда самолет совершил принудительную посадку, и в принципе был совершен «теракт», – сказал во вторник агентству BNS представитель мэра по связям с общественностью Каролис Вайткявичюс.

По его словам, литовская столица выразила солидарность с Ригой, которая накануне сменила официальный белорусский флаг на исторический бело-красно-белый у здания гостиницы, где живут участники чемпионата мира по хоккею.

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