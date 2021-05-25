Министерство иностранных дел Беларуси направило Украине ноту протеста из-за решения Кабинета Министров прекратить авиасообщение. Об этом говорится в опубликованном 25 мая заявлении МИД Беларуси.

В данной ноте сказано, что белорусская сторона “с удивлением восприняла решение” Кабинета Министров Украины, которое было принято “в связи с авиационным происшествием, не имеющим отношения к Украине”.

МИД Беларуси считает, что “возмутительное решение” Украины об организации “авиационной блокады” направлено на нанесение экономического ущерба Беларуси.

“В обращении белорусского дипломатического представительства выражена надежда на возвращение украинской стороны в русло уважительного и отвечающего взаимным интересам межгосударственного общения с Республикой Беларусь, а также объективную, всесторонне взвешенную и отвечающую духу добрососедства позицию Украины, основанную на принципах невмешательства во внутренние дела друг друга”, – говорится в сообщении МИД Беларуси.

Кабинет Министров Украины сегодня принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью с 26 мая. Устанавливается запрет на осуществление любых видов полетов между пунктами назначения, расположенных на территории Украины и Беларуси.

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