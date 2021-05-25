В сети интернет появился документ за подписью гендиректора «Белавиа» Игоря Чергинца, где сказано, что компанию могут ожидать: сокращение расходов, численности работников, простой в некоторых подразделениях и отпуска, сообщает TUT.BY.

В пресс-службе «Белавиа» подтвердили, что документ подлинный, однако массовые сокращения не рассматриваются.

— К сожалению, по не зависящим от авиакомпании обстоятельствам, «Белавиа» сейчас вынуждена отменять десятки рейсов в пик сезона. Ситуацию усложняет то, что перевозчик совсем недавно начал восстанавливаться после массовых отмен рейсов из-за пандемии в 2020 году. Хотелось бы отметить, что в разгар эпидемии COVID-19 сокращений персонала не проводилось. Вместе с тем снижение затрат было достигнуто за счет снижения надбавок и сокращения графиков работ.

В сложившихся сегодня обстоятельствах сокращение затрат, а также объявление простоя или оптимизация численности персонала – это неприятные, хоть и закономерные шаги. В то же время мы хотим обратить внимание, что в данной ситуации решения по персоналу могут быть приняты только по рекомендации руководителей подразделений и только с учетом текущего объема работы. Массовые сокращения не рассматриваются.

Напомним, с воскресенья 23 мая вокруг Минска разгорелся конфликт. В Национальном аэропорту принудительно посадили самолет компании Ryanair. Белорусские власти объясняют это угрозой теракта на борту, однако после посадки с рейса сняли блогера Романа Протасевича, который летел из Афин в Вильнюс — его задержали.

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