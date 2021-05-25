Президент Франции Мануэль Макрон предложил 25 мая странам-участницам Большой семерки (G7) позвать на ближайший саммит Светлану Тихановскую и других представителей белорусской оппозиции.

Во время саммита Светлана Тихановская может выступить с заявлением по ситуации с посадкой самолета Афины – Вильнюс в Минске и последовавшим задержанием Романа Протасевича, сообщает AFP.

В ответ на предложение лидер белорусской оппозиции поблагодарила президента Франции.

«Вчера я общалась с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и предложила своё участие в саммите. Господин Макрон был первым президентом, с которым у меня состоялась встреча осенью 2020 года, и я очень признательна за его инициативу – и тогда, и сейчас», — рассказала подробности, как появилась такая идея, Светлана Тихановская.

Саммит стран G7 пройдет в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня. Большая семерка — международный неформальный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.

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