Президент Франции Мануэль Макрон предложил 25 мая странам-участницам Большой семерки (G7) позвать на ближайший саммит Светлану Тихановскую и других представителей белорусской оппозиции.

Во время саммита Светлана Тихановская может выступить с заявлением по ситуации с посадкой самолета Афины – Вильнюс в Минске и последовавшим задержанием Романа Протасевича, сообщает AFP.

#BREAKING UN rights office calls for Belarus to immediately release journalist Roman Protasevich and his girlfriend held after forced plane landing pic.twitter.com/bGQGRqBbZx

— AFP News Agency (@AFP) May 25, 2021