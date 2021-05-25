Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во вторник решительно осудил правительство Беларуси за то, что оно принудительно посадило гражданский лайнер для проведения ареста журналиста.

Канадский политик заявил, что Оттава изучает вопрос об ужесточении существующих санкций, сообщает Reuters.

“Поведение белорусского режима возмутительно, незаконно и совершенно неприемлемо … мы также осуждаем такого рода опасное вмешательство в гражданскую авиацию”, – заявил Джастин Трюдо журналистам.

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