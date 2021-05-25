ХАМАС осудил Минск

Палестинское движение ХАМАС осуждает Минск за вовлечение конфликта между Палестиной и Израилем в ситуацию вокруг задержания журналиста Романа Протасевича, находившегося на борту принудительно посаженного в Минске лайнера ирландского лоукостера Ryanair.

Об этом «Ленте.ру» заявил заместитель главы политбюро палестинского движения Муса Абу Марзук.

«Это возмутительно и демонстрирует архаичное мышление [белорусского правительства], которое не понимает, что сейчас мы живем в век свободных СМИ, и что существует международное общественное мнение, которое больше не приемлет подобные методы», — заявил Абу Марзук.

В то же время ХАМАС отказались оценивать саму ситуацию вокруг задержания Протасевича, заявив, что «не обязаны занимать позицию по всему происходящему в мире», поскольку в первую очередь заняты борьбой с «израильской оккупацией».

«Но, конечно, мы в целом против несправедливости, преследования, посягательств на свободы и нарушения закона», — отметил Абу Марзук.

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