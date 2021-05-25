Федерация велоспорта Германии уведомила Европейскую ассоциацию велосипедистов (UEC), что отказывается приезжать на чемпионат Европы по велотреку в Минск, сообщает Трибуна.

Проведение турнира запланировано на 23 – 27 июня.

Но после событий в выходные Ассоциация велосипедистов Германии связалась с UEC и дала понять, что в этих обстоятельствах национальная сборная Германии по трековому велоспорту не может участвовать в чемпионате Европы в Минске и “настаивает на альтернативном решении“.

UEC в свою очередь заявляет, что также критично относится к этому происходящему и обсудит решение о дальнейшей судьбе турнира в Минске в ближайший четверг на заседании правления в Лозанне (Швейцария).

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