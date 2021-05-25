Примерно с 11.30 перестали выходить на связь трое сотрудников TUT.BY — журналист отдела 42 Денис Бурковский и редакторы отдела SMM Аля Бурковская и Максим Пушкин, сообщает TUT.BY.
Возле дома Бурковских стоит бус, в котором заметили человека в балаклаве.
Как сообщают очевидцы, которые были возле дома Али и Дениса Бурковских, из их квартиры вынесли технику. Самих ребят посадили в бус и увезли. Попасть к ним в квартиру не получилось, она закрыта.
Последнее сообщение от Али было о том, что к ним в квартиру кто-то пытается попасть под видом электрика.
«Все аккаунты TUT.BY в соцсетях сейчас в безопасности — мы принимали меры, чтобы их сохранить при разных сценариях, — отмечают в редакции. — Также под нашим контролем обратная связь на всех площадках. У задержанных сотрудников не было доступа к перепискам с читателями».
Редакции по-прежнему неизвестно о местонахождении Максима Пушкина.
Также отмечается, что еще одна сотрудница TUT.BY Настя Прудникова перестала выходить на связь в то же время.
Обыски и задержания в офисе TUT.BY и на квартирах его сотрудников прошли 18 мая. Деятельность сайта была заблокирована. Обыски прошли также в редакциях структурных подразделений TUT.BY — av.by, rabota.by. На должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» завели уголовное дело за уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере.
Правозащитники признали политзаключенными 15 сотрудников издания:
генеральный директор Людмила Чекина;
главный редактор Марина Золотова;
редактор Ольга Лойко;
заместитель директора Ирина Рыбалко;
журналистка Елена Толкачева;
главный бухгалтер Анжела Асад;
заместитель главного бухгалтера Мария Новик;
главный инженер Алла Лопатко;
заместитель генерального директора по техническим вопросам Александр Дайнеко;
менеджер Андрей Авдеев;
директор Hoster.by Сергей Повалишев;
директор Rocket Data, Tam.by Дарья Данилова;
Юлия Чернявская, вдова Юрия Зиссера — основателя TUT.by (под домашним арестом);
Екатерина Ткаченко — юрист TUT.BY (под домашним арестом);
Ирина Костюченко — бывший юрист TUT.BY (под домашним арестом).
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