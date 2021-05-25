Еще две топ-сборные не приедут на ЧЕ по велотреку в Минске

В Беларуси не выступят команды Великобритании и Нидерландов, сообщает TUT.BY.
«Это решение принято, исходя из вопросов безопасности гонщиков», — говорится в официальном заявлении Королевского союза велоспорта Нидерландов.
Напомним, ранее от участия отказалась Германия, гонщики которой также входили в число фаворитов чемпионата. На четверг запланировано экстренное заседание правления Европейского союза велосипедистов.
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