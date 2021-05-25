США считают прямым нарушением международных норм “принудительное перенаправление коммерческого рейса Ryanair” в Беларусь, а также снятие с самолета и последующий арест белорусского журналиста Романа Протасевича. Текст появился на сайте Белого дома, пишет TUT.BY.

Американский президент подчеркнул, что США самым решительным образом осуждают случившееся, а также считают возмутительным “видео, которое, вероятно, Протасевич сделал под принуждением”. США назвали инцидент в Беларуси “позорным нападением как на политическое инакомыслие, так и на свободу прессы”.

Джо Байден призвал освободить Романа Протасевича, а также сотни других политических заключенных в Беларуси. И поддержал призывы провести международное расследование, чтобы выяснить все обстоятельства дела.

“Я приветствую новость о том, что Европейский союз призвал к точечным экономическим санкциям и другим мерам, и я попросил мою команду разработать соответствующие варианты привлечения к ответственности виновных – в тесном сотрудничестве с Евросоюзом, другими союзниками и партнерами, международными организациями”, – заявил Байден.

Американский президент добавил, что в течение многих месяцев белорусы заявляют о своем требовании демократии, уважения прав человека и сохранения фундаментальных свобод в стране.

“Я аплодирую мужеству и решимости белорусов, борющихся за основные права, включая таких журналистов, как Роман Пратасевич, и лидеров оппозиции, таких как Светлана Тихановская и ее муж Сергей Тихановский. Соединенные Штаты продолжат поддерживать народ Беларуси в его борьбе”, – добавил Байден.

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